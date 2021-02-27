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Казахстанцам могут разрешить снимать инвестиционный доход с пенсионных вкладов

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Казахстанцам могут разрешить снимать инвестиционный доход с пенсионных вкладов
Фото: ИА «NewTimes.kz» / Ертай Ыдырыш
Но снимать проценты с пенсионных разрешат только тем, кто доверил свои накопления управляющим компаниям. Об этом заявили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает телеканал КТК.

«Прорабатывается такой вопрос, как снятие инвестиционной доходности по итогам года. Допустим, вы перевели 100 тенге в инвестиционную компанию. По итогам года сложилось 10%, то есть 10 тенге.

Если все же будет принято решение по предоставлению возможности снятия вот этих 10 тенге, тогда вы сможете их снять», — ссообщил начальник управления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Камчатный.

В настоящий момент этой услугой уже воспользовались 99 человек. Общая сумма переводов из ЕНПФ составила почти 260 млн тенге.

Управляющие компании имеют право инвестировать накопления в ценные бумаги Казахстана и других стран, а также в банковские вклады.

Лично открывать депозиты вкладчикам запретили, так как велик риск потерять средства.

К слову, с 25 февраля казахстанцы могут подавать заявки на снятие пенсионных на восстановление здоровья.

За счет своих накоплений можно будет поправить зрение, вылечить зубы, а также редкие заболевания.


Источник: newtimes.kz
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