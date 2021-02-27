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«Каждый казах рождается боксёром»: казахстанец предложил устраивать бои знаменитостей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:22
«Каждый казах рождается боксёром»: казахстанец предложил устраивать бои знаменитостей
Фото: rabstol.net
Пользователи эту идею поддержали

Известный адвокат Жангельды Сулейманов предложил интересную инициативу, передает Azattyq Rýhy.

Об этом он написал в Facebook-группе «Астана, хочу похвалить, пожаловаться».

«Во всем мире, и в России много проводится боксерских поединков между не боксерами. В России такое шоу – Короли ринга. А мы же страна боксеров. Говорят, что каждый казах рождается второразрядником по боксу)) И почему тогда мы не проводим такие бои?» – задается вопросом Сулейманов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он предложил, чтобы на ринг вышли казахстанские блогеры, артисты и другие знаменитости.

«Это же невероятно популярное зрелище», – отметил адвокат.

Шоу Сулейманов, видимо, назвал бы «Батыры ринга».

«Денег заработают все, и может быть, и наша группа (в Facebook – AR), если грамотно это организовать», – добавил юрист.

В комментариях пользователи эту идею поддержали и даже высказали мнение о том, кого бы хотели увидеть на ринге в первую очередь: «Еще и депутатов позовем давайте на ринг», «Полностью За...пусть покажут в реале что могут а не в инсте», пишут они.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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