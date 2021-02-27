«Каждый казах рождается боксёром»: казахстанец предложил устраивать бои знаменитостей

Известный адвокат Жангельды Сулейманов предложил интересную инициативу, передает Azattyq Rýhy.
Об этом он написал в Facebook-группе «Астана, хочу похвалить, пожаловаться».
«Во всем мире, и в России много проводится боксерских поединков между не боксерами. В России такое шоу – Короли ринга. А мы же страна боксеров. Говорят, что каждый казах рождается второразрядником по боксу)) И почему тогда мы не проводим такие бои?» – задается вопросом Сулейманов (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он предложил, чтобы на ринг вышли казахстанские блогеры, артисты и другие знаменитости.
«Это же невероятно популярное зрелище», – отметил адвокат.
Шоу Сулейманов, видимо, назвал бы «Батыры ринга».
«Денег заработают все, и может быть, и наша группа (в Facebook – AR), если грамотно это организовать», – добавил юрист.
В комментариях пользователи эту идею поддержали и даже высказали мнение о том, кого бы хотели увидеть на ринге в первую очередь: «Еще и депутатов позовем давайте на ринг», «Полностью За...пусть покажут в реале что могут а не в инсте», пишут они.
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