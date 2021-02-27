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ОСМС для умирающих? Казахстанцы по-прежнему остаются в «страховой» западне

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 20:05
ОСМС для умирающих? Казахстанцы по-прежнему остаются в «страховой» западне
Фото: fms.kz
Прошло больше года с момента введения медицинского страхования, а оно до сих пор работает с перебоями. Тут и там возникают различные казусы и казахстанцы не могут вовремя получить необходимую им помощь. О проблемах, связанных с ОСМС, читайте в обзоре ИА «NewTimes.kz».

Статус «не застрахован» в базе данных фонда медицинского страхования отрезает значительную часть услуг, которые могли бы оказать больницы и поликлиники. Нюансы работы ОСМС всплывают в самый неудобный для пациента момент. Именно тогда, когда человек обращается за помощью, еще не зная, что ему будет отказано. При этом если они вдруг захотят оформить страховку, то будут вынуждены оплатить задолженность, которая копилась все это время.

Так было с беременной астанчанкой, которую вместо операции направили на выход. На приеме у гинеколога было выяснено, что у нее долги по медстраховке, хотя на сайте задолженность отсутствует. Да и вообще, женщина сетует, что этот статус страховки постоянно меняется. Случай закончился плачевно: замерший плод. В управздраве пояснили, что оперативное лечение, которое было нужно пациентке, требовало застрахованности. При этом в пресс-службе ОСМС отметили, что показания врача являются основанием для экстренной бесплатной помощи.

Это еще одна важная причина низкого доверия к фонду медстрахования: слабая информированность не только населения, но и персонала медицинских учреждений, которые теряются в новой системе, или не хотят брать на себя лишнюю ответственность.

Без лечения также остался житель Шымкента. У него выявили онкологию, и мужчина должен был быть направлен в диспансер, но там ему отказали в связи с долгами по медицинской страховке и отсутствию прикрепления к поликлинике. Юрий мучается от постоянных болей, сидит только на обезболивающих и никак не может получить долгожданную медпомощь. Волонтеры сняли ему жилплощадь, но такое положение дел ни к чему хорошему не привело. Получается, что вся казахстанская онкосистема – от диагностики до лечения – бесплатная в рамках ГОБМП, но как оказалось, при задолженности это правило не работает.

По причине отсутствия страховки отказали также и жительнице Нур-Султана Елене Томкане. В репортаже «31 каналу», она пожаловалась, что из-за статуса не смогла получить направление на КТ и госпитализироваться. В пресс-службе фонда медстрахования пояснили, что женщина не делала взносы за несколько месяцев, и она должна заполнить эти проблемы, чтобы ей оказали услуги.

Студентов тоже не обошла эта проблема. Получающие образование за рубежом, при этом живущие в Казахстане почему то выпали из категории «льготных». Блог министра образование на портале «Открытый портал» заполонили обращения обучающихся. Все они числятся в базе ФМС, как «не застрахованные».

Да и вообще с инфраструктурой вокруг ОСМС у казахстанцев постоянно происходят непонятные случаи. В Сети полно жалоб: кто-то не может попасть к врачам, кто-то анализы сдать. Недовольство копится и люди возмущаются практически каждый день. Некоторые считают отчисления несправедливыми, ведь за лечение все равно приходится платить. А система работы постоянно критикуется, говорят, что уж проще сразу сходить в платную клинику.

Ругают так же все ресурсы, связанные с фондом. К примеру, в мобильном приложении Damumed, у женщины появилась информация о посещении ее дочерью стоматолога. Услуга была оплачена средствами ОСМС, но вот в чем загвоздка? Семья не посещала врача и никуда не обращалась с подобной инициативой. В итоге факт нарушения был подтвержден, виновных наказали, но единичен ли случай?

И если кто-то может нарисовать себе невидимого пациента, то сколько таких злоупотреблений уже произошло? Как осуществляется контроль, и кто следит за нарушениями?

На сегодняшний день к медицинскому страхованию в Казахстане есть множество вопросов. Систему ввели, а как ею будут пользоваться – не подумали. И больницы, и пациенты заложники системы с кучей дыр, которая не способна вовремя помочь даже умирающему.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • tolk
  • Сергей Владимиров
  • 618965450
  • kolu411
  • Gor
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:53
Давно пора закрыть эту бесполезную кормушку ФСМС, на содержание которой тратятся ежегодно миллиарды народных денег
 
 

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