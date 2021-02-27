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Крыша с солнечными панелями Tesla сама избавляется от снега

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:41
Крыша с солнечными панелями Tesla сама избавляется от снега
Фото из открытых источников
Панели быстро очищаются даже после сильного снегопада.

Клиентам в США Tesla предлагает вместо обычной крыши установить Solar Roof – солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию для дома. Поначалу крыши Tesla появлялись в солнечных Калифорнии и Флориде, но со временем география расширилась и дошла до северных штатов с частыми снегопадами.

Tesla Solar Roof – это полноценная замена стандартной кровле, которая представляет собой множество солнечных батарей, скрытых под прочной стеклянной черепицей. По данным Electrek, за последнее время американской компании удалось почти в три раза увеличить продажи Solar Roof, а ее глава Илон Маск назвал панели следующим «хитом» Tesla.

Продажи выросли в том числе за счет северных штатов США: там спрос на Solar Roof растет несмотря на то, что панели эффективнее работают на юге, где почти весь год стоит ясная погода. Батареи способны вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, но снегопады делают их почти полностью бесполезными.

Tesla нашла решение этой проблемы: Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает и сам соскальзывает с покатой крыши под действием гравитации. Это хорошо видно на ролике, которым поделился один из клиентов Tesla из Висконсина: после метели Solar Roof быстро очистилась, в то время как соседние дома остаются покрытыми снегом.

Ранее на этой неделе Tesla запатентовала технологию стеклоочистки, которая включает в себя всего один «дворник». При помощи электромагнитного привода он сможет практически полностью очищать все стекло. Первой моделью с подобным оснащением станет обновленный Tesla Roadster.




Источник: motor.ru
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