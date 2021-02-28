Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Силовики Алматы уже восьмой час удерживают митингующих в оцеплении, одного увезла полиция, сообщила супруга политика и лидера Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая – журналист Инга Иманбай.



«Полиция только что увезла активиста Демократической партии Абзала Достиярова. Прошло уже больше семи часов, как полиция удерживает в оцеплении Жанболата Мамая и его сторонников», - сообщила Иманбай в воскресенье на своей странице в социальной сети.





Напомним, 28 февраля на митинге за политические реформы и запрет на продажу земли иностранцам представители силовых структур взяли в оцепление политика Жанболата Мамая и около 20 его сторонников. Как сообщалось ранее, в какой-то момент внутри оцепления произошла потасовка, одной из взятых в окружение женщин стало плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь. Журналистов, которые попытались зафиксировать на фото и видео происходящее с крыльца Дворца спорта, откуда с возвышенности открывается хороший обзор, охрана спортивного объекта при помощи силовиков вытеснила вниз, запретив подниматься по ступеням.



Проведение митингов с целью проведения политических реформ сразу после освобождения анонсировал известный политический активист из Атырау Макс Бокаев. Как сообщалось ранее, 26 февраля Бокаева накануне анонсированных им митингов вызвали в прокуратуру и пригрозили арестом. В то же время в Западно-Казахстанской области накануне митингов в доме одного активиста прошли обыски, другому подожгли авто, еще один человек перестал выходить на связь.



