Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Силовики Алматы уже восьмой час удерживают митингующих в оцеплении, одного увезла полиция, сообщила супруга политика и лидера Демократической партии Казахстана Жанболата Мамая – журналист Инга Иманбай.
«Полиция только что увезла активиста Демократической партии Абзала Достиярова. Прошло уже больше семи часов, как полиция удерживает в оцеплении Жанболата Мамая и его сторонников», - сообщила Иманбай в воскресенье на своей странице в социальной сети.
Напомним, 28 февраля на митинге за политические реформы и запрет на продажу земли иностранцам представители силовых структур взяли в оцепление политика Жанболата Мамая и около 20 его сторонников. Как сообщалось ранее, в какой-то момент внутри оцепления произошла потасовка, одной из взятых в окружение женщин стало плохо. Ей пришлось вызвать скорую помощь. Журналистов, которые попытались зафиксировать на фото и видео происходящее с крыльца Дворца спорта, откуда с возвышенности открывается хороший обзор, охрана спортивного объекта при помощи силовиков вытеснила вниз, запретив подниматься по ступеням.
Проведение митингов с целью проведения политических реформ сразу после освобождения анонсировал известный политический активист из Атырау Макс Бокаев. Как сообщалось ранее, 26 февраля Бокаева накануне анонсированных им митингов вызвали в прокуратуру и пригрозили арестом. В то же время в Западно-Казахстанской области накануне митингов в доме одного активиста прошли обыски, другому подожгли авто, еще один человек перестал выходить на связь.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz