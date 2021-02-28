«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.02 KZT
  • €1 = 505.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выявлен неожиданный эффект от употребления яблок

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Выявлен неожиданный эффект от употребления яблок
Фото из открытых источников
Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".

В ходе исследования специалисты выяснили, что яблоки оказывают влияние на образование новых нейронов в мозге. Ученые культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту - фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.

Согласно результатам исследования, яблоки способствуют нейрогенезу. Этот процесс образовывает новые нейроны и улучшает память.

"Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.

По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.

Причем полезными оказались как мякоть яблока, так и кожура. Однако специалисты не обнаружили сильного влияния яблочного сока на нейрогенез и улучшение памяти.

"Пилотное исследование на людях показало, что употребление яблочного сока улучшает поведенческие симптомы у пациентов с болезнью Альцгеймера. Но значительных когнитивных изменений у здоровых добровольцев после кратковременного приема яблок не наблюдалось", - заявили ученые.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика