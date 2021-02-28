Выявлен неожиданный эффект от употребления яблок

Ученые из Университета Квинсленда (Австралия) и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



В ходе исследования специалисты выяснили, что яблоки оказывают влияние на образование новых нейронов в мозге. Ученые культивировали стволовые клетки из мозга взрослых мышей, а затем добавили в них кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту - фитонутриенты, содержащиеся в яблоках.



Согласно результатам исследования, яблоки способствуют нейрогенезу. Этот процесс образовывает новые нейроны и улучшает память.



"Такие фитонутриенты, как ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.



По словам исследователей, полученный эффект был сопоставим с эффектом от физических упражнений, которые, как известно, способствуют образованию новых нейронов.



Причем полезными оказались как мякоть яблока, так и кожура. Однако специалисты не обнаружили сильного влияния яблочного сока на нейрогенез и улучшение памяти.



"Пилотное исследование на людях показало, что употребление яблочного сока улучшает поведенческие симптомы у пациентов с болезнью Альцгеймера. Но значительных когнитивных изменений у здоровых добровольцев после кратковременного приема яблок не наблюдалось", - заявили ученые.