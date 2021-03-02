Налог на авто в стоимость бензина. Ждать ли казахстанцам изменений

Вопрос включения налога на транспортные средства в стоимость бензина казахстанцы обсуждают уже на протяжении нескольких лет. Корреспондент Tengrinews.kz решил узнать, стоит ли менять налог, какие плюсы и подводные камни ожидают казахстанцев при нововведении, а также как относится к этому вопросу правительство.



В чем суть идеи



О включении налога на транспорт в стоимость бензина заговорили в 2012 году. Тогда, будучи замначальника налогового департамента по Алматы, Мади Такиев сообщил о планах внедрить новые варианты взимания налога на транспорт. Тогда он пояснил, что, если такой вариант будет принят, платить больше придется тем, кто больше ездит и чей автомобиль имеет больший объем двигателя.



"Один из вариантов - это включение налога в стоимость бензина через акциз. Но таким образом, чтобы это не повлекло за собой резкого удорожания топлива. Большой объем двигателя? Большие расходы. Купил небольшую машину для езды по городу - выиграл в деньгах", - объяснял тогда суть предложения Такиев.



Время от времени идея об изменении налога появлялась в обществе.



Плюсы



В пресс-службе Министерства национальной экономики (МНЭ) сообщили, что при изменении налога на транспорт платежная нагрузка на владельцев автотранспортных средств у относительно пассивных водителей снизится, а у активных, наоборот, повысится в зависимости от интенсивности использования авто.



Также уплата акциза через ГСМ будет пропорциональна их расходованию, владельцы одновременно будут компенсировать вред экологии, наносимый продуктами сгорания топлива, то есть чем больше потребляешь-загрязняешь, тем больше платишь в виде акциза.



Еще одним плюсом станет экономия времени: уйдет необходимость налогового администрирования уплаты налога на автотранспортные средства.



Минусы



Как пояснили в министерстве, минусов оказалось больше, чем плюсов.



"В Казахстане всего зарегистрировано 3 776 900 автотранспортных средств. В 2019 году всего поступило 73 миллиарда тенге в виде налога на транспортные средства. Казахстан потребляет в год 5,5 миллиарда литров бензина и 5,7 миллиарда литров дизтоплива. Всего потребление ГСМ - 11,2 миллиарда литров.



В случае упразднения налога на транспорт и включения его в стоимость ГСМ потери бюджета могут составить 73 миллиарда тенге. Для недопущения потерь бюджета при переносе налоговой нагрузки с транспорта на бензин необходимо будет увеличить стоимость одного литра бензина на 13,3 тенге.



При этом бремя налогов будет распределено неравномерно. Менее платежеспособные граждане будут нести большую налоговую нагрузку. Также это повлечет инфляционные процессы. Увеличение инфляции на 0,1 процента в годовом выражении при прочих равных условиях", - ответили в МНЭ.



В ведомстве объяснили, что для анализа изменения налоговой нагрузки при включении налога на транспортные средства в стоимость бензина проведено сравнение нагрузки на автомобили с разными объемами двигателя: первый легковой автомобиль с объемом двигателя 2 000 кубических сантиметров и второй легковой автомобиль с объемом 4 600 кубических сантиметров.



Сумма налога для первого автомобиля в 2021 году составила бы 12 251 тенге, для второго - 345 489 тенге.



Применено одинаковое условие по размеру пробега в год - 30 тысяч километров. Первый автомобиль при езде в 30 тысяч километров в год потребляет около 2 700 литров бензина (9 литров на 100 километров), второй автомобиль - 5 400 литров бензина (18 литров на 100 километров).



"То есть при включении бензина в стоимость бензина нагрузка на первый автомобиль в год составит 48 060 тенге, что на 35 809 тенге больше, чем сумма действующего налога, нагрузка на второй автомобиль - 96 120 тенге, что на 249 369 тенге меньше, чем действующая нагрузка по налогу на транспортные средства. При таком варианте налоговая нагрузка будет распределена неравномерно", - пояснили в ведомстве.



Кроме того, данный подход не обеспечит сохранение текущей нагрузки для всех категорий, которые находятся на балансе госучреждений, госкомпаний, медицинских учреждений, матерей-героинь, инвалидов, участников ВОВ и других.



Каков итог



"Учитывая, что налоговая нагрузка будет распределена неравномерно, так как будет увеличение налоговой нагрузки на авто с малыми объемами двигателя и снижение налоговой нагрузки на авто с большими объемами двигателя, вопрос включения налога на транспортные средства в стоимость бензина не поддерживается и снят с рассмотрения", - заключили в министерстве.