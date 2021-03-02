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Житель Турции нанял казахстанцев для убийства жены в России

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Житель Турции нанял казахстанцев для убийства жены в России
Фото из открытых источников
Женщина успела сообщить, что заказчиком убийства может быть ее муж-турок.

В России задержаны исполнители покушения на заказное убийство жительницы красноярского закрытого города Железногорск. Ими оказались двое казахстанцев и россиянин, сообщает DalaInform со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ведется расследование по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму).

Трое мужчин напали на женщину, ударив ее ножом 17 февраля.

«Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение, успев сообщить следователям информацию о том, что к нападению может быть причастен ее супруг, проживающий в Республике Турция», – сообщает СК.

По словам потерпевшей, данное преступление ее супруг мог спланировать в отместку за то, что она без его согласия увезла детей на постоянное место жительство в Россию.

По предварительной версии следствия, в конце декабря 2020 — начале января 2021 года 29-летний и 30-летний граждане Республики Казахстан и 39-летний гражданин Российской Федерации, получив «заказ» от иностранного гражданина на убийство 30-летней жительницы города Железногорска, прибыли на территорию Красноярского края, после чего незаконно проникли на территорию ЗАТО города Железногорска, где выследили женщину и спланировали её убийство.

«17 февраля 2021 года в утреннее время, мужчины, заранее распределив между собой роли, подъехали к зданию детского сада, дождались, пока женщина отведет детей, и после этого один из мужчин ударил ее ножом. Злоумышленники избавились от орудия преступления, выбросив нож в снег, после чего сразу же выехали в Красноярск, а оттуда на самолете прибыли в Москву, где в аэропорту Домодедово при попытке вылететь за границу были задержаны сотрудниками полиции», – сообщили следователи.

Задержанные дали признательные показания, рассказав о том, что заказ на убийство женщины поступил от ее супруга-гражданина Турецкой Республики.

Муж обещал денежное вознаграждение в зависимости от роли каждого в размере от 10 до 30 тысяч долларов.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





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