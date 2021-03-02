Основные претензии казахстанцев при получении первичной медпомощи озвучил Цой

Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проблемах, которые возникают у казахстанцев при получении первичной медико-санитарной помощи, передает ИА «NewTimes.kz».
По словам главы Минздрава, несмотря на принимаемые меры, пациенты сталкиваются со следующими ключевыми проблемами:
качество предоставляемых услуг; слабая коммуникация; очереди к специалистам; недостаточность объема медицинских услуг; доступ к высокотехнологическим дорогостоящим услугам; дефицит узких специалистов; необходимость развития медицинских организации; аптечных пунктов в селах с численностью населения менее 300 человек. Также министр отметил, что на уровне ПМСП требуется совершенствование финансирования, где полностью завершена цифровизация.
«Сегодня обеспеченность интернета медицинской организации ниже районного составляет 84,2%. А также интеграция медицинских информационных систем имеет место недостаточности кадрового потенциала, социальной гарантии и низкой заработной платы. Также наблюдается отсутствие ПМСП в отдаленных сельских населенных пунктах. И в целом по республике износ здании организации ПМСП составляет 55%», — пояснил Цой.
В целом по республике износ зданий организаций ПМСП составляет 55%. При этом, высокий износ зданий в Акмолинской области — 79%, Северо-Казахстанской — 75%, Восточно-Казахстанской – 71%, Западно-Казахстанской – 69%, Атырауской — 65%, Кызылординской – 59%.
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