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Как на самом деле живут депутаты Казахстана - видео из служебной квартиры

Просмотров:1165 Опубликовано: Сегодня, 13:24
Как на самом деле живут депутаты Казахстана - видео из служебной квартиры
Кадр из видео: sputnik.kz
Депутаты мажилиса седьмого созыва после выборов десятого января недавно переселились из отеля в служебные квартиры, расположенные в ЖК "Нурсая". Жилье, расположенное в пешей доступности от здания парламента, мажилисменам выдают на срок их депутатских полномочий

Журналисты Sputnik Казахстан побывали в гостях у политолога, а ныне депутата Айдоса Сарыма, чтобы узнать, в каких условиях проживают народные избранники.

До работы в парламенте Айдос Сарым жил в трехкомнатной, хорошо обжитой квартире в Алматы. С получением новой должности профессиональный историк-политолог переехал вместе с супругой в столицу. По правилам парламента, служебную квартиру выдают лишь иногородним мажилисменам.

Жилой комплекс, в котором народные избранники получают квадратные метры, находится в самом центре Нур-Султана, в пяти минутах ходьбы от работы.

Насколько просторной будет квартира депутата, зависит от состава семьи. Чем больше детей, тем больше квадратных метров.

Айдос Сарым разместился в двухкомнатной квартире. Окна "двушки" выходят во двор, заставленный автомобилями, и на здание парламента. Депутат шутит, что из дома смотрит на работу, а из окон рабочего кабинета видит свой новый дом.

Квартиры жилого комплекса, построенного более десяти лет назад, по нынешним меркам относятся к комфорт-классу. Вопреки ожиданиям и мифам, бытующим в соцсетях, депутатские квартиры можно вполне назвать скромным жильем. В подобных квартирах проживают тысячи рядовых астанчан.

Невысокие потолки, белые стены, пронумерованная каркасная мебель. Нет тут ни роскошных итальянских диванов, ни редких ковров и других признаков шикарных домов. Рассчитывать на подобное жилье депутаты могут на срок своих полномочий. После их завершения служебную квартиру необходимо сдать в том же виде, что и получили. Ежемесячные коммунальные платежи народные избранники оплачивают из своего кармана.

Айдос Сарым поделился, что быть депутатом в Казахстане – значит не только получать привилегии и бонусы в виде служебных квартир, но и брать на себя ответственность. "Отсидеться" в сторонке на этом важном посту, по словам мажилисмена, вряд ли удастся. Каждый, кто пришел в парламент, обязан строго соблюдать регламент, а также глубоко вникать в законопроекты, принимаемые палатой.

"Конечно, статус дает какие-то вещи, самоощущение, знания, уважение дает. Легко звонить в министерства и акиматы, просить какие-то справки, уточнения. Сказать, что вот это все супер, я наконец-то стал (депутатом) и все, мне больше ничего не надо, такого даже близко не было. Нужно понимать, что ничего простого нет, все намного сложнее, чем может казаться. При работе здесь появляется "выпуклое" понимание происходящего", – рассказал мажилисмен в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Выборы в мажилис прошли 10 января этого года. По его итогам обновилось 70% депутатов. Самому младшему из них 25 лет.




Источник: sputnik.kz
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