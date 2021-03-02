Оплата коммуналки съедает 12 процентов зарплаты казахстанцев

Жители Кувейта, Швеции и Катара тратят всего 3% своей зарплаты на эти услуги.Казахстан в рейтинге стран мира по дешевизне коммунальных услуг занимает 20-е место. Однако в индексе доступности этих услуг лишь 53-е место из 106, передает finprom.kz.В Казахстане основные коммунальные услуги — электричество, отопление, кондиционирование, водоснабжение и вывоз мусора обходятся в среднем в 21 тысяча тенге. Однако, несмотря на дешевизну цен по сравнению с другими странами, оплата коммуналки съедает 12% зарплаты казахстанцев.Первые места по дешевизне цен на коммунальные услуги занимают Непал, Нигерия и Узбекистан. Соседняя страна в индексе доступности опережает Казахстан и занимает 47-е место. Здесь граждане тратят 11,4% зарплаты на коммуналку.Самые дорогие коммунальные услуги предоставляют Германия, Словения и Австрия.В рейтинге доступности комуслуг на первое место выходят Кувейт, Швеция и Катар, где жители стран тратят всего лишь 3% своей зарплаты на эти услуги. Хуже всего ситуация обстоит в Эфиопии: тут коммуналка «съедает» почти две трети зарплаты.Ранее стало известно, что в Казахстане в 2020 году стоимость электроэнергии выросла на 8%. Председатель комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК Асан Дарбаев заявил, что рост тарифов в 2021 году не ожидается.