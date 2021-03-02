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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Оплата коммуналки съедает 12 процентов зарплаты казахстанцев

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 12:53
Оплата коммуналки съедает 12 процентов зарплаты казахстанцев
Фото из архива Lada.kz
Жители Кувейта, Швеции и Катара тратят всего 3% своей зарплаты на эти услуги.

Казахстан в рейтинге стран мира по дешевизне коммунальных услуг занимает 20-е место. Однако в индексе доступности этих услуг лишь 53-е место из 106, передает finprom.kz.

В Казахстане основные коммунальные услуги — электричество, отопление, кондиционирование, водоснабжение и вывоз мусора обходятся в среднем в 21 тысяча тенге. Однако, несмотря на дешевизну цен по сравнению с другими странами, оплата коммуналки съедает 12% зарплаты казахстанцев.

Первые места по дешевизне цен на коммунальные услуги занимают Непал, Нигерия и Узбекистан. Соседняя страна в индексе доступности опережает Казахстан и занимает 47-е место. Здесь граждане тратят 11,4% зарплаты на коммуналку.

Самые дорогие коммунальные услуги предоставляют Германия, Словения и Австрия.

В рейтинге доступности комуслуг на первое место выходят Кувейт, Швеция и Катар, где жители стран тратят всего лишь 3% своей зарплаты на эти услуги. Хуже всего ситуация обстоит в Эфиопии: тут коммуналка «съедает» почти две трети зарплаты.

Ранее стало известно, что в Казахстане в 2020 году стоимость электроэнергии выросла на 8%. Председатель комитета по регулированию естественных монополий Министерства нацэкономики РК Асан Дарбаев заявил, что рост тарифов в 2021 году не ожидается.

Оплата коммуналки съедает 12 процентов зарплаты казахстанцев


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 1 )

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464026038 (Посетители) Сегодня, 15:42
12?! 20 как минимум! Если без учёта интернета и мобильной связи!
 
 

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