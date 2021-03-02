«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Марта
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.9 KZT
  • €1 = 503.07 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чиновников будут наказывать за рост цен на продукты

Просмотров:356 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Чиновников будут наказывать за рост цен на продукты
Фото: bugeo.ru
С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 2,4%. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на заседании правительства, передает корреспондент zakon.kz.

Больше всего рост цен показали импортозависимые продукты, товары с высоким экспортным спросом, а также овощи, традиционно дорожающие в межсезонье. Их вклад в общем росте составил 2 процентных пункта, - рассказал Султанов.

Министр отметил, что цены на продовольственные товары зависят не только от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой и экспортируемой продукции. В связи с этим он поручил министерству сельского хозяйства совместно с исполнительными органами регионов максимально наращивать производство.

Объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд тенге. Их интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего потребления. Это практически не оказывает должного влияния на цены. Также неэффективно формируются сами запасы стабфондов, - подчеркнул глава Минторговли.

При этом рыночные инструменты, по словам Султанова, показали свою эффективность.

На сегодняшний день из местных бюджетов выделено 21,9 млрд тенге. Механизм является действенным, однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования. Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд тенге, сопроводив в "ручном режиме" контракты с отечественными производителями, - поручил он.

Министр добавил, что необходимо разработать конкретные предложения для местных исполнительных органов в разрезе регионов и товаров по установлению встречных обязательств к мерам господдержки.

По итогам анализа работы регионов за первый квартал министерством будет внесена информация о проделанной работе, в случае отсутствия конкретных результатов, нами будет инициирован вопрос о привлечении к ответственности курирующих заместителей акимов регионов, - заключил Бахыт Султанов.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:20
У меня такое ощущение, что я уже это слышал не один раз. uhmylka Дежавю́ - как говорят за бугром.
Какая борьба, какие чиновники?
Читайте Маркса господа, капитализм на дворе (или его извращение), будь он проклят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
464026038 (Посетители) Сегодня, 16:18
Какая интересная арифметика! На примере первого пришедшего на ум: яблоки были 180-200тг за кг, сейчас 380. Масло растительное 460тг за литр, сейчас 780. Это 2,5%?!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • Космос
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:26
на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 2,4%.

да ладно...всего? а не на 20-30% ?
Объемы запасов стабфондов недостаточны,

неэффективно формируются сами запасы стабфондов

И Шо Вы там делаете, а? министр торговли и интеграции Бахыт Султанов?
При этом рыночные инструменты, по словам Султанова, показали свою эффективность.

Интересно, в каком месте сия эффективность?
Но вот чему вы, господа чиновники за годы своей работы научились, так это:
однако для существенного влияния на рынок требуется расширение финансирования.

Ага, расширять финансирование. До границ дна своего кармана.
А, ну еще громко так, внятно, в воздух произнести, что нужно сделать (не называя имен, паролей, явок):
Необходимо увеличить удешевленные кредиты

необходимо разработать конкретные предложения

И пока! До следующей встречи!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ЁмоЁ
  • Ирон
  • Placida
  • Сергей Владимиров
  • elek
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:16
Сказочники! Кто наказывать-то будет, сами себя? Ну-ну...
А не мешало бы! ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • elek
 Ирон (Посетители) Сегодня, 14:04
И это правельно наказывайте .а еше за рост цен на газ и бензин всю эту акиматовскую шушеру гоняйте плетей им надо дать
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика