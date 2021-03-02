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Это тревожный звонок - Цой об избиении хирурга в больнице Талгара

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Это тревожный звонок - Цой об избиении хирурга в больнице Талгара
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения РК Алексей Цой высказался по факту избиения хирурга в больнице Талгара, сообщает Kazpravda.kz.

"Недопустимый факт требующий особого рассмотрения! Решение конфликтных вопросов с помощью силы в цивилизованном обществе просто недопустимо, а избиение медицинского работника – это тревожный звонок, что у отдельных людей в обществе наблюдается упадок моральных ценностей и человеческих качеств. К сожалению, подобный инцидент случился в это воскресенье в приемном отделении Центральной районной больницы Талгара – родственники пациента избили хирурга, который находился на ночном дежурстве и проводил прием больных. Нас глубоко потрясло это происшествие", - написал Цой на своей странице Facebook.

Он отметил, что пострадавший врач сейчас получает медицинскую помощь. По мнению министра, медики, педагоги, социальные работники – составляют основу нашего государства и напрямую влияют на благополучие страны. Они всегда заслуженно пользовались почетом и уважением общества.

"Несмотря на физические и эмоциональные перегрузки, постоянные стрессы в связи с необходимостью принимать нелегкие решения и брать на себя огромную ответственность за жизни и здоровье людей, они ежедневно и без доли сомнения заступают на смену. А в ответ получают необоснованную критику и оскорбления.

Мы в корне не согласны с такой ситуацией. Поэтому намерены отстаивать права, как пострадавшего хирурга, так и всех медицинских работников нашей страны. Для этого в Министерстве здравоохранения разработан проект НПА, направленный на повышение статуса всех наших медиков, защиту их прав и интересов, улучшение условий труда.

Казахстан – часть глобального мира, который стоит на пути прогресса и всеобщего процветания. Для этого недостаточно одних усилий государства, нужно понимание каждого члена общества. Наши духовные, культурные и нравственные ценности сегодня проходят проверку на прочность, и сможем ли мы пройти эту проверку – зависит только от нас.

Я искренне надеюсь, что подобные шокирующие проступки в нашей стране встретят всеобщее порицание и будут скорее исключением из правил, чем закономерностью", - заключил глава Минздрава РК.

Напомним, 28 февраля в приемном покое ГКП на ПХВ "Талгарская ЦРБ" сын пациентки избил дежурного врача хирурга. После проведенных диагностических исследований, пострадавший врач госпитализирован в отделение травматологии Талгарской ЦРБ с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма сотрясение головного мозга.



Источник: kazpravda.kz
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