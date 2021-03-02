Тихановскую объявили в розыск

Следственный комитет (СК) Беларуси передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны, сообщает zakon.kz.



Об этом ТАСС сообщило следственное ведомство республики.



Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру, - отметили в комитете.

В ведомстве уточнили, что лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле.



По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле, - говорится в сообщении.



По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение.



С целью планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. С ее участием обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в СК.