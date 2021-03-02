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Для поездок в ЕАЭС казахстанцам понадобится специальное мобильное приложение

Просмотров:315 Опубликовано: Сегодня, 19:13
Для поездок в ЕАЭС казахстанцам понадобится специальное мобильное приложение
Фото: Aysor.am
В ближайшее время граждане Казахстана смогут осуществлять деловые и личные поездки по странам ЕАЭС, используя мобильное приложение "Путешествую без COVID - 19", сообщает zakon.kz.

Пандемия коронавирусной инфекции вынудила большинство стран мира, в том числе страны ЕАЭС, ограничить все виды перемещения граждан. Ограничения негативно отразились не только на возможностях граждан, осуществляющих деловые и личные визиты, но и на экономическом развитии государств в целом.

Для обеспечения удобства граждан, желающих отправиться из одной страны в другую, соблюдая при этом санитарные требования обеих стран, Евразийским банком развития разработана платформа "Путешествую без COVID - 19" в ЕАЭС. Данная платформа позволяет пользователю быстро найти список верифицированных лаборатории, сдать необходимые анализы и получить результаты тестов, которые будут отображаться в интегрированной информационной системе.

Гражданам, планирующим поездку в страны ЕАЭС (на сегодня в Армению, Беларусь и Россию), необходимо установить мобильное приложение, разработанное в рамках проекта, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется прибыть, - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
После регистрации в приложении пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов.
Как отметили в ведомстве, что результаты ПЦР тестов должны быть не более 3-х дневной давности.

В настоящее время уполномоченными органами РК прорабатываются правовые и технические вопросы присоединения Казахстана к данному проекту.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • дорожник
  • DAD
 Gor (Посетители) Сегодня, 19:53
А если человек привился, тоже будут отправлять на тест drunk
 
 

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