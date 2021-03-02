В Instagram появилась новая функция

Пользователи Instagram смогут подключить к своему прямому эфиру до трех человек. Новая функция стала доступной с 1 марта, сообщается на сайте приложения.



"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", — написали представители компании.



Предполагается, что новая функция позволит вести в Instagram ток-шоу или просто общаться с друзьями. Кроме того, новинка может стать еще одним способом ведения бизнеса и получения прибыли.