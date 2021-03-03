4 миллиона за ребёнка: ввести материнский капитал предложили в Казахстане

Депутаты предложили ввести в Казахстане материнский капитал и выплачивать по 4,2 миллиона тенге за рождение ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Согласно исследованию ЮНИСЕФ, 15,6 процента казахстанских детей проживают в семьях с самым низким уровнем дохода. Это один миллион бедных детей. По данным отечественных исследователей, многодетность становится фактором бедности. Более 80 процентов бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих пять и более человек. По статистике, у нас в стране более 340 тысяч многодетных семей", - сообщил депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.
Он отметил, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Таких семей в стране может быть более 500 тысяч, и одиноких матерей среди них подавляющее большинство.
"Государство должно понять, что бедные дети сегодня - это бедное государство завтра. Инвестиции в детей в раннем возрасте, в том числе в питание, охрану здоровья, защиту и образование, закладывают прочные основы для приобретения в будущем когнитивных и социально-поведенческих навыков более высокого порядка.
Основные инвестиции и затраты, связанные с деторождением и воспитанием детей, несут родители, но значительная доля потенциальных выгод в перспективе достанется государству и обществу. Во взрослом возрасте гражданин займет свое место на рынке труда, будет создавать экономическую ценность для государства и общества, платить налоги. При недостаточных инвестициях в человеческий капитал в детстве актуализируется риск, что взрослый гражданин будет создавать затраты для бюджета - пособие по безработице, на медицину, содержание заключенных и так далее", - заключил депутат.
Он попросил премьер-министра страны провести ревизию и анализ всех мер поддержки, направленных на защиту и поддержку материнства и детства, и оценку их результативности.
"Целесообразным представляется введение в стране материнского капитала в виде государственной выплаты гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка в размере 4,2 миллиона тенге. С целевым использованием этих средств на приобретение жилья и улучшение жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионных накоплений матери", - указал депутат.
Также среди предложений:
потребительская корзина, реально отвечающая жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка; пересмотр принципа и размера пособий и выплат от социальной помощи к инвестициям в детство и материнство; систематизация сбора и публикаций статданных в сфере материнства и детства, семьи, количества неполных семей и другое. Предложения поддержали десять депутатов фракции Народной партии Казахстана.
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