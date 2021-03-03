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4 миллиона за ребёнка: ввести материнский капитал предложили в Казахстане

Просмотров:787 Опубликовано: Сегодня, 12:24
4 миллиона за ребёнка: ввести материнский капитал предложили в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Депутаты предложили ввести в Казахстане материнский капитал и выплачивать по 4,2 миллиона тенге за рождение ребенка, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Согласно исследованию ЮНИСЕФ, 15,6 процента казахстанских детей проживают в семьях с самым низким уровнем дохода. Это один миллион бедных детей. По данным отечественных исследователей, многодетность становится фактором бедности. Более 80 процентов бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих пять и более человек. По статистике, у нас в стране более 340 тысяч многодетных семей", - сообщил депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

Он отметил, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Таких семей в стране может быть более 500 тысяч, и одиноких матерей среди них подавляющее большинство.

"Государство должно понять, что бедные дети сегодня - это бедное государство завтра. Инвестиции в детей в раннем возрасте, в том числе в питание, охрану здоровья, защиту и образование, закладывают прочные основы для приобретения в будущем когнитивных и социально-поведенческих навыков более высокого порядка.

Основные инвестиции и затраты, связанные с деторождением и воспитанием детей, несут родители, но значительная доля потенциальных выгод в перспективе достанется государству и обществу. Во взрослом возрасте гражданин займет свое место на рынке труда, будет создавать экономическую ценность для государства и общества, платить налоги. При недостаточных инвестициях в человеческий капитал в детстве актуализируется риск, что взрослый гражданин будет создавать затраты для бюджета - пособие по безработице, на медицину, содержание заключенных и так далее", - заключил депутат.

Он попросил премьер-министра страны провести ревизию и анализ всех мер поддержки, направленных на защиту и поддержку материнства и детства, и оценку их результативности.

"Целесообразным представляется введение в стране материнского капитала в виде государственной выплаты гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка в размере 4,2 миллиона тенге. С целевым использованием этих средств на приобретение жилья и улучшение жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионных накоплений матери", - указал депутат.

Также среди предложений:

потребительская корзина, реально отвечающая жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;
пересмотр принципа и размера пособий и выплат от социальной помощи к инвестициям в детство и материнство;
систематизация сбора и публикаций статданных в сфере материнства и детства, семьи, количества неполных семей и другое.
Предложения поддержали десять депутатов фракции Народной партии Казахстана.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:02
Цитата: Expert
недалёкий депутат однако...

согласен
у коммуняк как? все просто - главное идейку погромче закинуть, а кто исполнять будет уже неважно:
Он попросил премьер-министра страны провести ревизию и анализ всех мер поддержки

главное чтобы идейка коммунякам в зачет пошла.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 Expert (Посетители) Сегодня, 15:19
недалёкий депутат однако...
 
-1
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю
Критик SS (Посетители) Сегодня, 14:19
Хороший закон, действительно пусть примут, как не как здоровые поколение будят, а на вопрос зачем рожали, правильно, пусть ещё рожают, если есть поддержка со стороны государства, это уже личное дело каждого гражданина)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • montgomery
  • leo529
  • Ирон
  • Expert
 serega111777 (Посетители) Сегодня, 13:51
Государство взвалило все расходы и ответственность на родителей

Удивительно...
Это не государство вам их подкинуло на воспитание! Это вы сами решили их родить и родили!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Expert
 Тина (Посетители) Сегодня, 13:44
Уууух как поднимется рождаемость то сразу

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:09
Такая ситуация существует уже давно... Государство взвалило все расходы и ответственность на родителей, при этом за выделяемые "копейки" на которые не прожить, навязывает как воспитывать, что можно и что нельзя всем..! Двойные стандарты во взаимодействии и ответственности гражданина и государства, одни несут расходы, другие получают потенциальные выгоды. Двойные стандарты равенства полов в отношениях.
Давно пора пересматривать вопрос ответственности и регулирования данных вопросов!
 
 

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