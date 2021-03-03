Банкиру Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор по делу о хищениях

Сторона обвинения утверждала, что Ертаев договорился с бизнесменом Нурланом Тлеубаевым, который владел акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", об организации схемы незаконного вывода денег из Bank RBK и Qazaq Banki



В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрели второе уголовное дело, по которому главным фигурантом проходит бывший казахстанский банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще четыре человека – Нурлан и Алимжан Тлеубаевы, Серик Атабай и Оксана Шестакова.



Ранее на судебных прениях сторона обвинения заявила, что Жомарт Ертаев намеренно решил организовать хищение средств Bank RBK и Qazaq Banki. По версии следствия, Ертаев и бизнесмен, владевший акциями АО "Зерновая страховая компания" и ТОО "Холдинг "Алиби", Нурлан Тлеубаев договорились создать схему незаконного вывода денег из банков.



Шесть лет, с 2010 по 2016 год, Ертаев вместе с сообщниками незаконно выводил большие суммы под поддельные зерновые расписки.



Следствие установило, что Ертаев пользовался своим руководящим постом в Bank RBK и влиял на решение комиссии о выдаче средств. Иными словами, Ертаев делал все возможное, чтобы его подельники получили средства по фиктивным документам. Выручку они делили между собой, считает сторона обвинения.



Потерпевшими по делу были признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.



В среду, 3 марта, суд вынес решение по этому делу.



"Ертаева Жомарта признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 190 части 4 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере в группе лиц), и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материальной ответственностью, сроком на 10 лет. Отбывание наказания Ертаеву назначить в учреждении УИС средней безопасности", - заявил судья.

Бизнесмена Нурлана Тлеубаева обвинили по той же статье, что и Ертаева. Тлеубаева признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Ему также запретили занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.



Его брата Алимжана Тлеубаева приговорили к пяти с половиной годам заключения, признав виновным в мошенничестве в особо крупном размере.



Оставшихся подсудимых Шестакову и Атабая признали виновными в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Атабай получил 5,5 года лишения свободы, Шестакова – пять лет.



Кроме того, суд постановил взыскать с Тлеубаевых, Ертаева, Атабаева, Шестаковой в пользу ТОО ДСФК более 97 миллиардов тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 миллиардов тенге.



Первый приговор Ертаеву



Напомним, 16 ноября 2020 года был вынесен приговор по делу Жомарта Ертаева и хищении 144 миллиардов тенге.



Самого Ертаева как организатора приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься финансовой и банковской деятельностью 10 лет.



Бахыта Ибрагима приговорили к восьми годам лишения свободы, также с конфискацией имущества и запретом 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.



Обвиняемыми по делу проходили 37 человек. Потерпевших – трое.



Приговор также вынесли остальным 35 подсудимым. По словам судьи Романа Селицкого, 22 человека получили сроки от 3 до 8 лет, восьми людям назначили сроки, связанные с ограничением свободы.



Еще четыре человека были освобождены в связи с окончанием срока давности привлечения к уголовной ответственности, один человек скончался.



Роман Селицкий добавил, что 17 обвиняемым сократили сроки в связи с амнистией 2016 года.



Дело Ертаева



Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы – 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения.



МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств".



В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов – они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.