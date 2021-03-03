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В Казахстане изменится механизм оформления пенсий и пособий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:30
В Казахстане изменится механизм оформления пенсий и пособий
Фото: kazpravda.kz
В профильном министерстве дали разъяснения.

С 1 апреля заявления на пенсии и пособия казахстанцы смогут подать в любом ЦОНе, вне зависимости от места нахождения, передает Liter.kz.

Теперь граждане вне зависимости от места нахождения смогут подать заявления на назначение пенсий и пособий в любом центре обслуживания населения. Поэтапный перевод услуг планируется запускать с 1 апреля текущего года, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов

Ведомством также ведется работа по заочному установлению инвалидности. Механизм таков: заявитель будет обращаться только в медицинские учреждения, остальные процессы будут проходить без его участия посредством интеграции информационных систем. Речь идет о назначении пособий, социальных услуг и технических средств реабилитации — все эти услуги планируется предоставлять автоматически.

«Уже проведена интеграция всех необходимых информационных систем, осталось лишь завершить интеграцию с Министерством здравоохранения, это будет сделано в ближайшее время», – сообщил Ербол Оспанов.

Министерство работает и над созданием Цифровой карты семьи. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит оказывать гражданам проактивно комплексные меры поддержки из различных сфер, не дожидаясь их обращения в госорганы.


Источник: liter.kz
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