В Казахстане изменится механизм оформления пенсий и пособий

В профильном министерстве дали разъяснения.



С 1 апреля заявления на пенсии и пособия казахстанцы смогут подать в любом ЦОНе, вне зависимости от места нахождения, передает Liter.kz.



Теперь граждане вне зависимости от места нахождения смогут подать заявления на назначение пенсий и пособий в любом центре обслуживания населения. Поэтапный перевод услуг планируется запускать с 1 апреля текущего года, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов



Ведомством также ведется работа по заочному установлению инвалидности. Механизм таков: заявитель будет обращаться только в медицинские учреждения, остальные процессы будут проходить без его участия посредством интеграции информационных систем. Речь идет о назначении пособий, социальных услуг и технических средств реабилитации — все эти услуги планируется предоставлять автоматически.



«Уже проведена интеграция всех необходимых информационных систем, осталось лишь завершить интеграцию с Министерством здравоохранения, это будет сделано в ближайшее время», – сообщил Ербол Оспанов.



Министерство работает и над созданием Цифровой карты семьи. Проект направлен на автоматическое выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это позволит оказывать гражданам проактивно комплексные меры поддержки из различных сфер, не дожидаясь их обращения в госорганы.