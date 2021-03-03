Казахстанцам заплатят 34 миллиона тенге за сообщения о взятках

Антикоррупционная служба может выплатить почти 34 миллиона тенге казахстанцам за сообщения о взятках. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В текущем году из бюджета выделено 33 900 000 тенге на поощрение 213 лиц. За январь территориальными департаментами поощрено 11 лиц на сумму 1 306 740 тенге", - сообщил Данияр Бигайдаров.



"В прошлом году в правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР сумма вознаграждения стала дифференцированной. Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1000 МРП (2 917 000 тенге), вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до 100 МРП. Свыше указанной суммы вознаграждение составляет 10 процентов, но не более 4000 МРП", - сообщил Данияр Бигайдаров на брифинге.



Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей - 277 800 тенге (в 2020 году МРП - 2 778 тенге).



За последние два года территориальными органами Антикоррупционной службы поощрено 396 граждан на общую сумму 58 900 000 тенге.



"Из поощренных в 2020 году: 122 лица сообщили о совершении тяжких преступлений, по делам средней тяжести поощрено 55 лиц, небольшой тяжести - два лица, три лица поощрены за сообщения об административных правонарушениях. Анализ показал, что в основном граждане сообщают о фактах взяточничества (статьи 366, 367 и 368 Уголовного кодекса) - 126 сообщений, или 69,2 процента, и хищения (статьи 190 и 189 Уголовного кодекса) - 46, или 25,2 процента", - отметил Бигайдаров.



Еще пять (2,7 процента) сообщений подтвердились по фактам злоупотребления должностными полномочиями (статья 361 УК).



"При этом наибольшее количество подтвержденных сообщений, по которым лица были поощрены, приходится на органы внутренних дел, это более 50 сообщений, акиматы и их структурные подразделения - порядка 50, в отношений лиц, давших взятки, - порядка 15 сообщений.



Наибольшая результативность по поощрению граждан отмечается в департаментах по Жамбылской области (30 лиц - 5 009 910 тенге), Алматы (19 лиц - 3 566 226 тенге), Туркестанской (14 лиц - 2 344 770 тенге) и Алматинской областям (13 лиц - 2 328 280 тенге)", - сообщил Бигайдаров.



К примеру, департаментом по Карагандинской области по заявлению гражданина Д изобличены в совершении тяжкого коррупционного преступления руководитель отдела строительства Шахтинска Алиев и директора подрядных организаций Хан, Цой.



"Они подстрекали гражданина Д к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 3 900 000 тенге за прекращение уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоэтажного дома. По приговору суда все трое признаны виновными и осуждены к лишению свободы на срок от 8 до 10 лет. После вступления приговора в законную силу, в январе 2021 года гражданину выплачено вознаграждение в размере 390 тысяч тенге", - сообщили в Антикорре.