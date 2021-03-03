С 1 апреля в Казахстане начнётся приём документов в первый класс

В министерстве образования и науки РК сообщили, что прием документов в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа, передает ИА «NewTimes.kz».
Родители в данные сроки смогут заранее определиться со школой, вовремя сдать необходимые документы и собрать школьные принадлежности.
Также руководство школы сможет заблаговременно укомплектовать классы, закупить необходимое количество учебников, распределить часы и определить состав педагогов.
Подать заявление можно через портал egov.kz, предоставив следующие документы:
заявление от родителей; копия свидетельства о рождении ребенка; документ о состоянии здоровья по форме 026/у-3 «Паспорт здоровья ребенка»; документ о состоянии здоровья по форме 063/у; две фотографии 3х4. Заявление рассматривается один рабочий день.
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