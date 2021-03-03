Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта

Мимоза — худшие цветы для подарка на 8 Марта, поскольку эти растения ветроопыляемые, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам врачей, пыльца этих цветов долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию.



Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал людей быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции.



Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи (...) в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые, — рассказал специалист.

Его коллега Михаил Костинов поддержал такую позицию и посоветовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.



Врачи порекомендовали женщинам, страдающим от аллергии на цветы, заранее предупреждать знакомых мужчин о своей проблеме.



Ранее психолог Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. Специалистка призвала не дарить ненужные сувениры, в частности мягкие игрушки, чайные сервизы и статуэтки. К числу худших подарков эксперт отнесла предметы личной гигиены, кухонные принадлежности и бытовую технику.