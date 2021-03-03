Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта

Мимоза — худшие цветы для подарка на 8 Марта, поскольку эти растения ветроопыляемые, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам врачей, пыльца этих цветов долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию.
Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал людей быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции.
Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи (...) в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые, — рассказал специалист. Его коллега Михаил Костинов поддержал такую позицию и посоветовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.
Врачи порекомендовали женщинам, страдающим от аллергии на цветы, заранее предупреждать знакомых мужчин о своей проблеме.
Ранее психолог Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. Специалистка призвала не дарить ненужные сувениры, в частности мягкие игрушки, чайные сервизы и статуэтки. К числу худших подарков эксперт отнесла предметы личной гигиены, кухонные принадлежности и бытовую технику.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.