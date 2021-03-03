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Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 21:16
Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта
Фото: pixabay
Мимоза — худшие цветы для подарка на 8 Марта, поскольку эти растения ветроопыляемые, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам врачей, пыльца этих цветов долго остается в воздухе, что может вызвать аллергию.

Так, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал людей быть осторожным при выборе мимозы в качестве подарка. При этом остальные традиционные цветы относительно редко вызывают аллергические реакции.

Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи (...) в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе. Как аллерген они достаточно слабые, — рассказал специалист.
Его коллега Михаил Костинов поддержал такую позицию и посоветовал выбирать цветы без запаха и без пыльцы, так как они наиболее безопасны.

Врачи порекомендовали женщинам, страдающим от аллергии на цветы, заранее предупреждать знакомых мужчин о своей проблеме.

Ранее психолог Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта. Специалистка призвала не дарить ненужные сувениры, в частности мягкие игрушки, чайные сервизы и статуэтки. К числу худших подарков эксперт отнесла предметы личной гигиены, кухонные принадлежности и бытовую технику.


Источник: zakon.kz
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