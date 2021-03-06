Зеленский исключил Саакашвили из совета при президенте

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вывел экс-президента Грузии и главу исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила Саакашвили из координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Вывести из персонального состава координационного совета Саакашвили", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.



Кроме того, президент ввел в персональный состав координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства Георгия Цхакаю - эксперта исполнительного комитета реформ.



Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.



Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.



Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.



Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.