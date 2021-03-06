Модельер из Петропавловска создаёт одежду с цитатами великих казахских поэтов

Необычный способ привлечь казахстанцев к чтению придумала дизайнер одежды из Петропавловска. На ее творениях выдержки из произведений Абая Кунанбаева, Магжана Жумабаева и Сабита Муканова.Зарина Черняева модельер с 13 летним стажем. Она создавала одежду в национальном стиле и не раз была призером различных конкурсов среди дизайнеров.Однажды ей пришла идея использовать в качества принта слова из стихов казахских поэтов. Она уверена, что строки из произведений цитируют во всем мире, но не все знают, кто их написал.На ее одежде цитаты таких авторов как Абай Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Сабит Муканов. Зарина надеется, что благодаря этому проекту интерес к казахским авторам вырастет во всем мире.Сейчас развивать идею ей помогают инвесторы. В планах расширить коллекцию.«Я топлю за нашу легкую промышленность, чтобы наши предприниматели и бизнесмены отказывались от закупа на западе, от Китая, Италии. На месте можно отследить и качество, и ткани», — говорит модельер.К слову, у Зарины две дочери, самой младшей Марьяне всего 8 месяцев.«Быть любящей мамой и реализовывать себя в карьере, это и есть сегодня главное счастье и предназначение женщины», — считает модельер.