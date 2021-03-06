Экс-глава управления образования о своей отставке узнала из соцсетей

Больше месяца Лаззат Уразбаева находится в больнице. О том, что в области сменился руководитель управления образования, а ее уволили, она узнала из Интернета, сообщает "Диапазон" @gazeta_diapazon.



Два дня назад в акимате области сообщили, что новым главой управления образования стал экс-аким Темирского района Жолдас Батырхан. При этом в сообщении облакимата не было ни слова, куда делась прежний руководитель Лаззат Уразбаева.



В соцсетях этим вопросом задались многие пользователи, отставка главного педагога области стала для них неожиданной. Многие благодарили ее за работу на посту руководителя облобразования и желали ей скорейшего выздоровления. Оказалось, что Лаззат Уразбаева с 3 февраля находится на больничном.



- Меня забрали на скорой помощи с работы с микроинсультом, с 3 февраля я в больнице. Больше месяца лечусь, сейчас будет реабилитация. О назначении нового руководителя управления образования я узнала из соцсетей. Приказ о своем увольнении я не видела, и была удивлена, узнав о том, что уволена - рассказала «Диапазону» Лаззат Уразбаева. - После больницы, если бы мне сказали, что я не нужна, я бы сама уволилась. Я была и так к этому готова, потому что здоровье важнее. Я ведь не руководителем родилась, прежде всего, я педагог, 31 год в этой сфере работаю. Другую работу нашла бы.

Будет ли она оспаривать свое увольнение, пока неизвестно, сейчас она говорит, что главное поправить здоровье.



Лаззат Уразбаеву назначили на должность руководителя управления образования в ноябре 2017 года, в 2020 году с ней продлили контракт до 2023 года. До этого она была заместителем акима Актобе, также возглавляла городской отдел образования. Лаззат Уразбаева участвовала в «Праймериз», набрала рекордные среди женщин-кандидатов 3031 голос, но в какой-то момент объявила, что отзывает свою кандидатуру с целью и дальше заниматься развитием образования в области.