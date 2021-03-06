Лев в машине: в Минэкологии разобрались в ситуации

Царь зверей устроился на заднем сиденье легковушки, вальяжно свесив лапу из окна.



Фото в Instagram набирает популярность.



«В Караганде лев на машине разъезжает», – говорится в описании к фото.



В Минэкологии выяснили кому принадлежит животное. За незаконную перевозку льва хозяевам животного грозит наказание.



Лев из Караганды, который проехал по улицам города в автомобиле на заднем сиденье, оказался постояльцем местного контактного зоопарка, передает Liter.kz.



«Наши специалисты из областной инспекции по животному миру разобрались по этому вопросу. Выяснилось, что это лев из местного контактного зоопарка, но разрешения на его перевозку на заднем сиденье машины не было. По данному факту инспектора написали заявление в ДП для проведения соответствующей проверки», — сообщила пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Самал Ибраева.



Она отметила, что против деятельность контактных зоопарков и содержания диких животных в домашних условиях, так как имеются определенные риски для животных и людей.



«В отношении людей, содержащих у себя таких экзотических животных, а также тех, кто создает условия для этого, нужно определить строгую меру ответственности. Подобные факты мы как министерство намерены всесторонне изучать и пресекать», — заключила Самал Ибраева.



5 марта в соцсетях появились снимки льва, выглядывающего из окна машины в Караганде. Публикация вызвала оживленное обсуждение. Если одни осуждали такую перевозку животного, то другие заявили, что царь зверей достоин лучшей автомашины.



Ранее глава Минэкологии выступил против деятельности контактных зоопарков. Тогда он заявил, что содержание животных в таких учреждениях считает негуманным.