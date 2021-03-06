Вышло новое постановление главного санврача Казахстана

Новое постановление подписал главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Kazpravda.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (далее – ПГГСВ №67) следующие изменения и дополнения:
1) в приложении 24 к ПГГСВ №67 в "Алгоритме соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ограничить все мероприятия, проводимые с участием осужденных, подозреваемых и обвиняемых, за исключением вывода к следователю, адвокату и защитнику для проведения неотложных следственных действий с обязательным использованием ими масок или респираторов, резиновых перчаток и соблюдением дистанции не менее 2 метров между участниками следственных действий.";
2) в приложении 33 к ПГГСВ №67 пункт 1.2. раздела IІI. дополнить подпунктом 14) следующего содержания:
"14) студенты медицинских ВУЗов и медицинских колледжей перед началом практики в медицинских организациях.";
3) приложение 39 к ПГГСВ №67 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 68 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении" (далее – ПГГСВ №68) следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"9) разрешение в третьей четверти 2020-2021 учебного года:
– обучения в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;
– с 1 марта 2021 года обучения в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;
– обучения в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% – в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс – 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);
– индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;";
2) подпункт 16) пункта 2 изложить в следующей редакции:
"16) ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "красной" зоны в "желтую"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой;";
3) приложение 1 к ПГГСВ №68 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению
4) приложение 4 к ПГГСВ №68 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 9 марта 2021 года.
Главный Государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов.
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