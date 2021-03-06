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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Свора питбулей отгрызла мужчине лицо

Просмотров:548 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Свора питбулей отгрызла мужчине лицо
Фото из открытых источников
Бразилец погиб во время утренней пробежки, когда на него набросились семь питбулей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mk.ru.

46-летний Агласир де Маседу Перейра не ожидал нападения и не смог отбиться от обезумевших животных. Ему на помощь пришли прохожие. Они отбили Перейру у собак и вызвали "скорую помощь".

Агрессивные псы буквально отгрызли лицо своей жертве. Вместо лица у мужчины был голый череп. Однако у него хватило сил спуститься с холма к машине "скорой". К сожалению, врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался от полученных ран уже в больнице, пишет британский таблоид Daily Star.

Полиция разыскивает владельца собак, но пока безуспешно. Местные жители говорят, что питбули могли вырваться с ближайшей фермы. Но убедительных доказательств пока нет.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 2 )

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MadJack (Посетители) Сегодня, 15:47
обычно владельцы бойцовых пород и сами злые как собаки

Каждому свое
 
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  • Земляк
  • Ирон
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 14:21
Лада, у нас и так собак не любят, зачем такое печатать? У нас в стране и городе тем мало,?
 
 

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