Свора питбулей отгрызла мужчине лицо

Бразилец погиб во время утренней пробежки, когда на него набросились семь питбулей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на mk.ru.



46-летний Агласир де Маседу Перейра не ожидал нападения и не смог отбиться от обезумевших животных. Ему на помощь пришли прохожие. Они отбили Перейру у собак и вызвали "скорую помощь".



Агрессивные псы буквально отгрызли лицо своей жертве. Вместо лица у мужчины был голый череп. Однако у него хватило сил спуститься с холма к машине "скорой". К сожалению, врачи не смогли ему помочь. Мужчина скончался от полученных ран уже в больнице, пишет британский таблоид Daily Star.



Полиция разыскивает владельца собак, но пока безуспешно. Местные жители говорят, что питбули могли вырваться с ближайшей фермы. Но убедительных доказательств пока нет.