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ЕНТ пройдёт с 10 марта по 10 апреля

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 13:17
ЕНТ пройдёт с 10 марта по 10 апреля
Фото: LatinaToday
Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Если раньше тестирование весной проводилось в течение 10 дней, то в этот раз в распоряжении участников целый месяц, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба МОН РК, зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.

- Желающие поступить на платное отделение вуза могут пройти регистрацию на сайте Национального центра тестирования. ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу "один тестируемый – один компьютер – одна камера". Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID. Все это позволит усилить контроль за соблюдением принципов академической честности, - директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

При проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.


Источник: zakon.kz
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