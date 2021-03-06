ЕНТ пройдёт с 10 марта по 10 апреля

Мартовское ЕНТ для поступления на платное отделение пройдет в компьютерном формате. Если раньше тестирование весной проводилось в течение 10 дней, то в этот раз в распоряжении участников целый месяц, сообщает zakon.kz.
Как передает пресс-служба МОН РК, зарегистрироваться на ЕНТ можно по ссылке app.testcenter.kz.
Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. На тестирование в общем дается 4 часа (240 минут). Участники ЕНТ максимально могут набрать 140 баллов.
- Желающие поступить на платное отделение вуза могут пройти регистрацию на сайте Национального центра тестирования. ЕНТ будет проходить с 10 марта по 10 апреля. Тестирование в электронном формате пройдет по принципу "один тестируемый – один компьютер – одна камера". Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения. Исключить подставных лиц на ЕНТ позволит цифровая идентификация личности – Face ID. Все это позволит усилить контроль за соблюдением принципов академической честности, - директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев
При проведении ЕНТ будут соблюдены санитарные требования.
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