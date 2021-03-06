Украина призвала США ввести новые санкции против России

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции против Российской федерации.
"Мы бы были глубоко признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, пока война на Украине не закончится. Эти санкции должны сохраняться до того, как Восточная Украина и Крым полностью вернутся под украинский контроль. Также были бы признательны, если новые санкции будут введены в отношении "Северного потока 2" … этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы", - сказала Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.
Она также отметила, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе ситуации на Донбассе, а также на усиление военного сотрудничества между двумя странами.
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