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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Украина призвала США ввести новые санкции против России

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Украина призвала США ввести новые санкции против России
Фото: elements.envato.com
Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко призвала власти США ввести новые всеобъемлющие санкции против Российской федерации.

"Мы бы были глубоко признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, пока война на Украине не закончится. Эти санкции должны сохраняться до того, как Восточная Украина и Крым полностью вернутся под украинский контроль. Также были бы признательны, если новые санкции будут введены в отношении "Северного потока 2" … этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы", - сказала Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.

Она также отметила, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе ситуации на Донбассе, а также на усиление военного сотрудничества между двумя странами.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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elek (Посетители) Сегодня, 15:53
Цитата: MadJack
расея и так на дне, что мертво умереть не может

Ага, тут ещё снизу "стучат" lol
 
-1
  • ЁмоЁ
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MadJack (Посетители) Сегодня, 15:50
расея и так на дне, что мертво умереть не может

Каждому свое
 
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  • elek
  • Земляк
  • ЁмоЁ
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:44
О, а Европу забыли попросить что то. Которая уже начала соображать что бесполезно, доить как аборигенов и указывать по старинке больше не получится.-)
Цитата: Земляк
Нацисты деградированные

Они ("правительство") сейчас никому уже не нужны и по сути не были нужны. Пускай как хотят так и скачут дальше.
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 15:44
При упоминании Украины в Крыму крестятся даже татары

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 15:15
С...а!!! Свою экономику восстановить не могут в дерьме живут и Россию туда пытаются втянуть. Американская подстилка Когда же вы все там сдохните Нацисты деградированные
 
 

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