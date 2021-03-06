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Поддельные ПЦР-справки продавали медики в Казахстане

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Поддельные ПЦР-справки продавали медики в Казахстане
Фото: pixabay.com
Цена одной поддельной справки составляла семь тысяч тенге.

Медики Кызылординской области продавали ПЦР-тесты с отрицательным результатом на коронавирус, передает телеканал «Астана».

Фиктивные справки предназначались в основном для вахтовиков, а также тех, кто собрался выехать за пределы Казахстана.

За одну поддельную справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию предлагали заплатить семь тысяч тенге, уточнили в Антикоррупционной службе.

В настоящее время расследуют уголовное дело в отношении сотрудников двух медицинских организаций. С начала года в Кызылординской области продали 60 таких фиктивных документов.

«По горячим следам была изъята компьютерная техника и печать, которыми изготавливались поддельные справки ПЦР-тестов COVID-19. Задержание медработников не производилось в связи с полным признанием вины», — сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Медицинский работник в Алматинской области продавала за 25 тысяч тенге справки с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.

Ране главный санврач Алматы заявил, что у казахстанцев достаточно средств отдыхать за границей, но они экономят деньги на ПЦР-тесты и получают справки о коронавирусе за счет государства.

Только за два месяца из госбюджета в Казахстане потратили около двух млрд тенге на казахстанцев, прилетевших на родину без справок о прохождении ПЦР-теста. В эту сумму входит изоляция в гостинице и питание.

ПЦР-тесты на коронавирус подешевели в Казахстане. Снижение стоимости исследования стало возможным благодаря и увеличению мощностей новых ПЦР-лабораторий.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 2 )

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302847066 (Посетители) Сегодня, 16:05
Смысла вообще нет в этих тестах, сдали тесты, поехали на вахту, заболели. Кто ответит за это? Никто,тогда зачем всё это? Есть одно объяснение, созданы медцентры, есть кураторы, дальше сами догадаетесь. Туда же, наши пенсионные направляют...
 
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elek (Посетители) Сегодня, 15:26
из госбюджета в Казахстане потратили около двух млрд тенге на казахстанцев, прилетевших на родину без справок о прохождении ПЦР-теста. В эту сумму входит изоляция в гостинице и питание.

Выставляйте счета, пусть оплачивают.
У них ведь -
достаточно средств отдыхать за границей

По другому контроля за расходом бюджетных средств не будет (получается - попилили и списали на туристов).
 
 

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