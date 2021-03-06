Поддельные ПЦР-справки продавали медики в Казахстане

Цена одной поддельной справки составляла семь тысяч тенге.
Медики Кызылординской области продавали ПЦР-тесты с отрицательным результатом на коронавирус, передает телеканал «Астана».
Фиктивные справки предназначались в основном для вахтовиков, а также тех, кто собрался выехать за пределы Казахстана.
За одну поддельную справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию предлагали заплатить семь тысяч тенге, уточнили в Антикоррупционной службе.
В настоящее время расследуют уголовное дело в отношении сотрудников двух медицинских организаций. С начала года в Кызылординской области продали 60 таких фиктивных документов.
«По горячим следам была изъята компьютерная техника и печать, которыми изготавливались поддельные справки ПЦР-тестов COVID-19. Задержание медработников не производилось в связи с полным признанием вины», — сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Медицинский работник в Алматинской области продавала за 25 тысяч тенге справки с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.
Ране главный санврач Алматы заявил, что у казахстанцев достаточно средств отдыхать за границей, но они экономят деньги на ПЦР-тесты и получают справки о коронавирусе за счет государства.
Только за два месяца из госбюджета в Казахстане потратили около двух млрд тенге на казахстанцев, прилетевших на родину без справок о прохождении ПЦР-теста. В эту сумму входит изоляция в гостинице и питание.
ПЦР-тесты на коронавирус подешевели в Казахстане. Снижение стоимости исследования стало возможным благодаря и увеличению мощностей новых ПЦР-лабораторий.
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