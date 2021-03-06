Freedom House назвал Казахстан несвободной страной

Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году. К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House, передает ИА «NewTimes.kz».
Число стран с присвоенным статусом «несвободные» находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.
В рейтинге наша страна набрала 23 балла из 100. Казахстан набрал пять баллов из 40 за «Политические права» и 18 из 60 за «Гражданские свободы».
Россия в этом же рейтинге получила только 20 баллов. А вот Украина признана «частично свободной» страной с частичными ограничениями (60 баллов).
Другие среднеазиатские страны также были признаны несвободными странами: Узбекистан (11), Кыргызстан (28), Таджикистан (8) и Туркменистан (2). Для того чтобы страну признали «частично свободной», ей нужно набрать 34 балла.
Напомним, в 2020 году Казахстан также получил в этом рейтинге 23 балла из 100.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.