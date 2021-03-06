Freedom House назвал Казахстан несвободной страной

Пандемия коронавируса, экономическая неопределенность и конфликты по всему земному шару привели к падению в мире уровня свободы в 2020 году. К такому выводу пришла в своем ежегодном отчете международная правозащитная организация Freedom House, передает ИА «NewTimes.kz».



Число стран с присвоенным статусом «несвободные» находится на рекордном за 15 лет уровне, говорится в документе. Рейтинг свободы понижен у 73 стран. Наибольшие потери в оценках прав и свободы понесли в том числе Казахстан, Кыргызстан и Беларусь.



В рейтинге наша страна набрала 23 балла из 100. Казахстан набрал пять баллов из 40 за «Политические права» и 18 из 60 за «Гражданские свободы».



Россия в этом же рейтинге получила только 20 баллов. А вот Украина признана «частично свободной» страной с частичными ограничениями (60 баллов).



Другие среднеазиатские страны также были признаны несвободными странами: Узбекистан (11), Кыргызстан (28), Таджикистан (8) и Туркменистан (2). Для того чтобы страну признали «частично свободной», ей нужно набрать 34 балла.



Напомним, в 2020 году Казахстан также получил в этом рейтинге 23 балла из 100.