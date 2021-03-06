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Диетолог назвала самые вредные для женской красоты продукты

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 16:53
Диетолог назвала самые вредные для женской красоты продукты
Фото: pixabay.com
Стоит больше употреблять орехов из-за содержания в них витамина Е, способствующего обновлению клеток кожи.

Регулярное употребление некоторых продуктов ведет к увяданию женской красоты и провоцирует развитие опасных заболеваний. Такое мнение высказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова, передает издание Ridus.ru.

Она сказала, какие продукты стоит минимизировать в своем рационе, а какие употреблять регулярно.

Избыточная калорийность рациона и лишний вес для женщин — это путь к бесплодию, заболеваниям гинекологической сферы, а также предпосылки к развитию онкологических болезней, считает эксперт.

«Избыток насыщенных жиров в рационе негативно сказывается. Это жирные сорта мяса, жирные колбасные изделия, мясные полуфабрикаты с повышенным содержанием жира. Они не должны быть в рационе ежедневно», — рассказала Наталья Круглова.

Диетолог призвала следить за количеством простых углеводов в рационе. По словам Кругловой, суммарное количество простых сахаров ежедневно не должно превышать 40-50 граммов.

«Избыток простых углеводов может влиять на синтез коллагена, а коллаген является структурным элементом кожи. Его качество ухудшается при переизбытке сахара. Продукты, которые содержат избыток сахара, — это все традиционные сладости. Сахар также может содержаться в молочных продуктах с фруктовыми наполнителями. Там порядка 10-15 граммов буквально на 100 граммов йогурта. Это много», — пояснила врач-диетолог.

Она добавила, что здоровое питание является хорошей профилактикой от различных болезней. Она рекомендовала женщинам регулярно употреблять растительные масла и орехи, поскольку в них содержится витамин Е, способствующий обновлению клеток кожи.

В рационе женщины должны присутствовать источники пищевых волокон — овощи, фрукты, листовая зелень и цельнозерновые продукты, которые способствуют регулярному очищению кишечника.

«Обязательно в рационе женщины должны быть продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты. Это жирные сорта рыбы, это морепродукты. Буквально две-три порции морской рыбы в неделю покрывают потребность в омега-3, необходимую для хорошего качества кожи, волос, ногтей и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на молочные продукты, поскольку в них содержатся витамины А и D, кальций, которые также необходимы для хорошего состояния кожи, волос и ногтей.


Источник: liter.kz
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