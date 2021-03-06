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У прилетевшего из Дубая казахстанца выявлен коронавирус

Просмотров:154 Опубликовано: Сегодня, 17:40
У прилетевшего из Дубая казахстанца выявлен коронавирус
Фото: zakon.kz.
Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 5 марта 2021 года, сообщает zakon.kz.

5 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 29 международных авиарейсов из КНР, Шри-Ланки, ОАЭ, Египта, Турции, Монголии, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 4 180 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 864 человек, без справок прибыло 316 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 17 рейсов, 2 688 пассажиров, со справками - 2 458, без справок - 230;

в аэропорт г. Нур-Султан – 10 рейсов, 1 315 пассажиров, со справками - 1 229, без справок - 86;

в аэропорт г. Актау – 1 рейс, прибыл 51 пассажир, все со справками;

в аэропорт г. Шымкент – 1 рейс, прибыло 126 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 4 марта 2021 года

По результатам ПЦР-анализа, у всех 513 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.

По результатам ПЦР-анализа, из 513 граждан РК, прилетевших без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.


Источник: zakon.kz
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