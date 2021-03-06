Приглашать в Казахстан учёных из-за рубежа предложил Касым-Жомарт Токаев

По его словам, острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил привлекать в страну ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами, передает Azattyq Rýhy.



«Острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам, которую можно решить за счет привлечения ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами. Конечно, такая практика должна быть точечной и приносить конкретные результаты», – сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия.



При этом крайне важна увязка технологических площадок крупных отечественных предприятий, компаний с вузами и исследовательскими институтами. Глава государства попросил Правительство и экспертов подготовить соответствующие предложения.



«Важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана, создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский индекс научного цитирования с базой отечественных ученых», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.