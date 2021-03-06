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Приглашать в Казахстан учёных из-за рубежа предложил Касым-Жомарт Токаев

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Приглашать в Казахстан учёных из-за рубежа предложил Касым-Жомарт Токаев
Иллюстративное фото aussiedlerbote.de
По его словам, острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил привлекать в страну ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами, передает Azattyq Rýhy.

«Острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам, которую можно решить за счет привлечения ведущих зарубежных ученых для проведения совместных исследований и руководства докторантами и магистрантами. Конечно, такая практика должна быть точечной и приносить конкретные результаты», – сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального совета общественного доверия.

При этом крайне важна увязка технологических площадок крупных отечественных предприятий, компаний с вузами и исследовательскими институтами. Глава государства попросил Правительство и экспертов подготовить соответствующие предложения.

«Важно выстроить цифровую экосистему науки Казахстана, создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский индекс научного цитирования с базой отечественных ученых», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 5 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 20:49
острая нехватка сильных ученых сегодня наблюдается по социальным, гуманитарным, сельскохозяйственным наукам
Оно и понятно что сейчас спецы по валянию войлока и выведению новых пород для нас важнее чем специалисты в области аэрокосмической промышленности и фундаментальных наук. Давно пора приглашать импортных спецов, а наши вузы позакрывать ко всем чертям

Жить нужно непременно хорошо
 
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None None (Посетители) Сегодня, 20:16
Да, но не забывайте сумму зарплаты вызванных специалистов. Т. Е. Опять забастовки и все прилогающее
 
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  • Сухов.
 Андpей (Посетители) Сегодня, 20:15
а кто к нам поедет из зарубежных специалистов на наши зарплаты, им то больше чем местным платить нельзя.
 
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  • крякозя́бр
  • Сухов.
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 19:57
Давно пора! Только дошло! особенно программистов, чтоб сайты работали как положено, типа егов. И вообще специалистов всох отраслей поменять на импортных. Включая.......,ну вы поняли.
 
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  • Сухов.
 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:33
Разумнее пригласить управленцев из-за бугра, толку больше будет.
 
 

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