Крокодил полностью проглотил восьмилетнего мальчика

Отец ребенка погнался за крокодилом и попытался отбить сына, но крокодил уклонился от схватки и уплыл на дно



Жуткая трагедия произошла на реке Темпакул в Индонезии – во время семейной рыбалки на 8-летнего мальчика напал крокодил, который полностью проглотил его, пишет The Sun.



Сообщается, что рептилия длиной в шесть метров напала на мальчика, когда его отец отошел от берега.



Когда мужчина вернулся, он попытался вступить в схватку с хищником. Догнал его и ударил, но было уже поздно – крокодил проглотил ребенка и уплыла.



Хищника выловили на следующий день. Его разрезали и вытащили из желудка тело мальчика. На нем не было никаких повреждений, однако он уже был мертв.



Похожий случай произошел на Филиппинах в 2019 году. Рептилия напала на подростка, когда он со своим младшим братом плавал в местной реке. Известно, что крокодил схватил мальчика за левую руку и потащил его на дно реки. Став свидетелем происходящего младший брат подростка немедленно побежал домой за помощью.



На место прибежал отец ребят. Глава семейства, чтобы освободить своего сына из пасти рептилии, начал бить крокодила кулаком, однако на удары хищник не реагировал. Тогда мужчина начал кусать рептилию за мягкие места на лапе до тех пор, пока крокодил не сдался и не уплыл.