Как правильно есть блины и не толстеть - диетолог

Какую начинку стоит выбрать тем, кто следит за фигурой, и в какое время лучше всего употреблять блины - советы диетолога
Диетолог дала советы, как не набрать лишние килограммы тем, кто собирается активно отмечать Масленицу с традиционными блинами на столе.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, лучше отказаться от блинов со сладкой начинкой, особенно, если такое блюдо будет употребляться на голодный желудок.
Чтобы избежать проблем с пищеварением и лишним весом, мучные изделия лучше употреблять с начинкой из грибов или капусты, пояснила она в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
"Если вы хотите поесть блинов с начинкой, лучше распределить это по времени: на два-три приема пищи. Можно есть их вместо основного блюда — с капустой, с рыбкой. Они дают и насыщение на длительное время. Если мы будем съедать блинчики на голодный желудок сладкие, в этом случае очень быстро захотим есть. Повышается уровень глюкозы в крови резко, а потом также резко падает", - рассказала диетолог.
Сладкой начинке врач рекомендует начинку с большим количеством клетчатки - тогда вместо лишних килограммов организм получить энергию.
"Многие предпочитают блины со сгущенкой, вареньем, но нужно помнить, что здесь опасность возрастает во много раз. И так блины из муки высшего сорта — это почти сахар по калорийности и воздействию на организм, а мы еще и усиливаем другими сахарами", - отметила она.
Кроме того, во время приготовления блинов диетолог порекомендовала использовать меньше масла или не добавлять его вовсе.
Отметим, специалисты по правильному питанию сходятся во мнении, если и позволять себе блины, то лучше сделать это на завтрак, добавляя белки: творог, рыбу, сыр, фрукты или орехи. Съеденные на ужин блин задержат воду в организме. Также рекомендуется заменять пшеничную муку высшего сорта на другие виды, которые легче усваиваются.
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