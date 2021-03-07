Зелёный чай может менять лица детей с синдромом Дауна

Ученые из США, Бельгии и Испании выяснили, что добавление экстракта зеленого чая в рацион детей с синдромом Дауна может скорректировать патологическое изменение черт лица. Правда, такую добавку имеет смысл включать в рацион лишь детям до трех лет.



Работа опубликована в журнале Scientific Reports. В 2016 году авторитетный журнал The Lancet Neurology представил результаты исследования о том, что зеленый чай полезен людям с синдромом Дауна - он может улучшить их умственное состояние. Например, способность запоминать какие-то схемы поведения или адаптироваться к той или иной ситуации. Интересно и то, что подобные когнитивные улучшения наблюдались спустя шесть месяцев после прохождения годичного курса употребления экстракта зеленого чая. Этот эффект связан с веществом, которое содержится в зеленом чае, - эпигаллокатехин-3-галлата.



Новое исследование ученых из университетов Центральной Флориды (США) и Барселоны, Барселонского института науки и технологий (Испания) и Центра молекулярной визуализации мелких животных (Бельгия) показало, что экстракт зеленого чая также способен оказать воздействие на патологическое изменение черт лица у детей с синдромом Дауна. Но его целесообразно включать в диету лишь до трех лет - после этого возраста экстракт не принесет ожидаемых результатов.



При этом высокая концентрация эпигаллокатехин-3-галлата может нанести вред и, наоборот, нарушить развитие костей и лица. Первая часть исследования проводилась на мышах, вторая - на детях, имеющих синдром Дауна или без подобного диагноза. В работе на мышах "терапия" зеленым чаем началась еще до рождения детенышей: в питьевую воду матерям добавляли высокие дозы экстракта чая, затем им поили мышат. В результате 60 процентов рожденных детенышей с синдромом Дауна имели такую же или почти такую же форму морды, как у здоровых мышей из контрольной группы.



При высоких концентрациях экстракта зеленого чая результаты были не столь однозначны - в некоторых случаях форма морды, наоборот, искажалась. Причем не только у детенышей с синдромом Дауна, но и у здоровых мышат. Во второй части исследования приняли участие 287 детей в возрасте от нуля до 18 лет, включая ребят с синдромом Дауна и здоровых. Перед началом работы всех детей сфотографировали под разными углами и измерили параметры их лиц.



В результате исследования удалось добиться того, что у больных детей, получавших адекватные дозы экстракта зеленого чая от нуля до трех лет, изменялись черты лица, становясь более похожими на таковые у здоровых ребят. Подобный эффект, увы, не наблюдался в группе подростков. Это связано с тем, что до трех лет закладываются основные черты лица, и череп растет очень быстро, а потом его рост замедляется.



Несмотря на воодушевляющие результаты, ученые призывают относиться к ним с осторожностью, поскольку пока проведены лишь предварительные исследования. Они подчеркивают, что нужны дополнительные работы, чтобы оценить влияние добавок зеленого чая на организм маленьких детей. Кроме того, необходимо определить оптимальную дозу для детей, чтобы не вызвать противоположный эффект.