В ядре нашей планеты открыта ранее неизвестная структура

Исследователи нашли больше доказательств того, что во внутреннем ядре Земли, похоже, есть еще одно, «самое внутреннее» ядро.



Ученые нашли доказательства того, что ядро Земли неоднородно и, скорее всего, скрывает в себе «самое внутреннее» ядро поменьше



Традиционно нас учат, что Земля состоит из четырех основных слоев: коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра. Однако наши знания о том, что находится под земной корой, основаны главным образом на изучении вулканов и сейсмических волн. Благодаря косвенным наблюдениям ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро ​​с температурами, превышающими 5000 градусов по Цельсию, составляет лишь 1% от общего объема Земли.



Геофизик Австралийского национального университета Джоанн Стивенсон и ее коллеги нашли дополнительные доказательства того, что внутреннее ядро ​​Земли может иметь два различных слоя. «Это очень интересно и может означать, что нам придется переписывать учебники!», — заявляют исследователи.



Команда использовала специальный алгоритм, чтобы просмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений о том, как долго сейсмические волны проходят через Землю, собранными за долгие десятилетия исследований.



Так что же там, внизу? Следует обратиться к моделям анизотропии внутреннего ядра — то есть примерам того, как различия в его составе изменяют свойства сейсмических волн. Согласно одним моделям, материал внутреннего ядра направляет сейсмические волны параллельно экватору, в то время как другие утверждают, что сочетание материалов позволяет создавать более быстрые волны, параллельные оси вращения Земли. В научной среде ведутся споры даже о точной степени различия этих направлений под определенными углами!



Новое исследование не показало значительных изменений глубины во внутреннем ядре, но обнаружило изменение направления волн на 54 градуса, причем те, что двигались быстрее, проходили параллельно оси. «Мы нашли доказательства, которые могут указывать на изменение структуры железа, что предполагает, возможно, два отдельных периода похолодания в истории Земли», — пояснила Стивенсон.



«Детали этого грандиозного события все еще остаются загадкой, но мы раскрыли еще одну часть головоломки, которая представляет наши знания о внутреннем ядре Земли».



Новое открытие может объяснить, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют нынешним моделям строения Земли. За последние годы ученые уже выдвигали предположение о наличии «самого внутреннего слоя», потому что кристаллы железа, составляющие внутреннее ядро, имеют различное структурное расположение.