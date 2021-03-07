Учёные создали имплант сетчатки глаза, который позволит слепым видеть

В Швейцарии ученые создали новый тип киберсетчатки с очень широким полем зрения. Она умеет распознавать десятки тысяч пикселей и может вернуть зрение слепым людям.



Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL) изобрели имплант сетчатки глаза, позволяющий слепым людям различать окружающие их предметы.



Имплантат работает с помощью специальных очков, в которые встроен микрокомпьютер и цифровая камера. Микрокомпьютер преобразует данные в световые сигналы, которые передаются на электроды в импланте сетчатки. Затем электроды стимулируют сетчатку, и пользователь видит упрощенную черно-белую версию изображения. Поле зрения киберсетчатки составляет примерно 43 градуса — это вдвое больше, чем у других подобных устройств.



«С помощью нашей разработки слепые смогут обрести полноценное искусственное зрение. Сейчас она включает в себя 10,4 тысячи пикселей, каждый из которых подключается к сетчатке индивидуально. Мы подобрали такое число электродов и расстояние между ними, при котором изображение не рассыпается на части, и при этом пациент может отличить одну точку от другой», — рассказал Дьего Гецци, один из разработчиков проекта.



Разработку уже проверили на мышах, а также с помощью искусственных аналогов сетчатки и диагностических приборов. Сейчас ученые готовятся установить имплант в сетчатку глаза первого испытуемого.