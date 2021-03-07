«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.66 KZT
  • €1 = 500.44 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Учёные создали имплант сетчатки глаза, который позволит слепым видеть

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Учёные создали имплант сетчатки глаза, который позволит слепым видеть
Фото из открытых источников
В Швейцарии ученые создали новый тип киберсетчатки с очень широким полем зрения. Она умеет распознавать десятки тысяч пикселей и может вернуть зрение слепым людям.

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL) изобрели имплант сетчатки глаза, позволяющий слепым людям различать окружающие их предметы.

Имплантат работает с помощью специальных очков, в которые встроен микрокомпьютер и цифровая камера. Микрокомпьютер преобразует данные в световые сигналы, которые передаются на электроды в импланте сетчатки. Затем электроды стимулируют сетчатку, и пользователь видит упрощенную черно-белую версию изображения. Поле зрения киберсетчатки составляет примерно 43 градуса — это вдвое больше, чем у других подобных устройств.

«С помощью нашей разработки слепые смогут обрести полноценное искусственное зрение. Сейчас она включает в себя 10,4 тысячи пикселей, каждый из которых подключается к сетчатке индивидуально. Мы подобрали такое число электродов и расстояние между ними, при котором изображение не рассыпается на части, и при этом пациент может отличить одну точку от другой», — рассказал Дьего Гецци, один из разработчиков проекта.

Разработку уже проверили на мышах, а также с помощью искусственных аналогов сетчатки и диагностических приборов. Сейчас ученые готовятся установить имплант в сетчатку глаза первого испытуемого.


Источник: glamour.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика