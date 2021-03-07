Аморальным назвали поздравление с 8 марта от КТЖ

В Сети распространилось видеопоздравление от сотрудников АО «Казахстан темир жолы» с международным женским днем, которое пользователи социальных сетей назвали аморальным, передает ИА «NewTimes.kz».Данное видео опубликовано в Instagram-паблике eto_astana_detka.«Слушай дорогой, давай обойдемся без тюльпанов и конфет. Мне просто нужен… длинный, стальной, надежный поезд! Железные леди КТЖ выбирают только надежных. С 8 марта, дорогие наши девушки. Поздравляют вас стальные мужчины КТЖ», — красуется надпись на LED-экране на здании Нацкомпании в столице.Пользователи Сети сочли данный ролик оскорбительным.«Кто слова подобрал? Из порносайта взяли что ли?», «А что порно не включили?» «Да, цензуры нет. Такая реклама аморальна. Можно между собой так шутит, ну не на всю страну же», — написали юзеры под постом.Между тем нашлись и те, кто оценил рекламу, и назвал ее креативной.«Креативщики от бога», «Креативно, смело, свежо», «Каждый думает в меру своей испорченности, классная реклама, необычно и нескучно», — поделились пользователи соцсетей.