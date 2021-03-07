«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Марта
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.66 KZT
  • €1 = 500.44 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пассажиры самолёта связали женщину скотчем и верёвкой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Пассажиры самолёта связали женщину скотчем и верёвкойПассажиры самолёта связали женщину скотчем и верёвкой
Фото взято с сайта travel.rambler.ru
Жительница Новосибирска получила протокол о мелком хулиганстве после неадекватного поведения на борту самолета из Владивостока, бортпроводники и пассажиры вынуждены были привязать ее к креслу.

Об этом сообщили в сибирском управлении на транспорте МВД РФ.

В управлении пояснили, что в линейный отдел МВД России в новосибирском аэропорту «Толмачево» поступило сообщение, что на борт самолета, прибывающего из Владивостока, требуются полицейские в связи с неадекватным поведением пассажирки.

«Транспортные полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки ограничили ее в передвижении и удерживали в кресле до посадки самолета», — говорится в сообщении УТ МВД во «ВКонтакте».

В дежурной части полиции 39-летняя жительница Новосибирска призналась полицейским, что перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик.

«В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время женщина проходит медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения», — говорится в сообщении.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика