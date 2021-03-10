«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 10 Марта
+3...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.78 KZT
  • €1 = 499.66 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

16-летняя астанчанка стала наркозависимой, попробовав таблетки у знакомого в школе

Просмотров:204 Опубликовано: Сегодня, 09:06
16-летняя астанчанка стала наркозависимой, попробовав таблетки у знакомого в школе
Кадр из видео
Жительница столицы обратилась к журналистам «Первого канала Евразия» после публикации информации о том, что в городских аптеках открыто продают наркотики. Оказалось, что ее 16-летнаяя дочь — наркозависимая. Женщина просит взять на контроль деятельность горе-фармацевтов, передает ИА «NewTimes.kz».

Юная горожанка сама рассказала, как столкнулась с этой проблемой.

«Я не могу от этого избавиться. Мне в больнице говорят, что это будет примерно год. У мамы уходит много денег на лекарства. От судорог не излечишься», — говорит девушка.

Как выяснилось, в 14 лет знакомый в школе предложил ей таблетки. Он утверждал, что это стимулятор роста мышц. Девушка решила попробовать и больше не смогла отказаться.

«Каждый раз повышала дозу таблеток, потому что те таблетки меня уже не брали. Как-то раз я сидела на паре и мне стало плохо. Я потеряла сознание, у меня закатились глаза, пошла пена изо рта, вызвали скорую помощь, полицию, родителей. Меня повезли в наркологию, взяли тест и выяснилось, что я употребляю вот такие вещества», — пояснила она.

Девочка начала сбегать из дома. Начались проблемы со здоровьем: галлюцинации, судорожные припадки. Все ее тело покрыто пятнами. Но здоровье — это не единственное, что пошатнулось.

«Родители развелись, потому что постоянно ругались. Папа постоянно кричал на маму: «Это ты ее отпускаешь гулять. Ты во всем виновата! Ты не смотрела за ребенком!» Братик со мной боится оставаться наедине, не спит и не находится со мной в одной комнате», — добавила девушка.

Все таблетки она покупала в аптеках. Сначала денег хватало, но когда их не стало, горожанка пошла на крайние меры.

«В поисках очередной дозы она закладывает свою цепочку золотую, которую я ей подарила. Я никогда не думала, что аптеки могут покалечить наших детей. Как так, что Минздрав не может контролировать эти аптеки?» — негодует мама девочки.

Стоит отметить, что в стране действует мораторий. Фармацевтов-предпринимателей проверять нельзя. А даже если и намечен рейд, то фармконтроль обязательно должен за месяц предупредить о своем визите. Оказалось, что те препараты, о которых идет речь, можно свободно купить в аптеках без рецепта.

«Аптечные наркотики в основном употребляют подростки, либо те люди, у которых нет денег, потому что они очень дешевые. Мне кажется, 80% подростков сидит вот на этих наркотиках», — добавила жительница столицы.

На сегодняшний день девочка готовится поехать в частную спецшколу на лечение. Отправлять ребенка в наркологию мать отказывается. Боится оставлять ее наедине с взрослыми наркоманами. А для детей таких бесплатных учреждений нет.

К слову, сейчас в столичном стационаре лечатся 15 «аптечных» наркозависимых. Пятеро из них — дети.

Также горожанка утверждает, что очень жалеет о том, что начала употреблять эти наркотики. По ее словам, она не знала, что будет расплачиваться своим здоровьем.



Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика