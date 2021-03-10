16-летняя астанчанка стала наркозависимой, попробовав таблетки у знакомого в школе

Жительница столицы обратилась к журналистам «Первого канала Евразия» после публикации информации о том, что в городских аптеках открыто продают наркотики. Оказалось, что ее 16-летнаяя дочь — наркозависимая. Женщина просит взять на контроль деятельность горе-фармацевтов, передает ИА «NewTimes.kz».Юная горожанка сама рассказала, как столкнулась с этой проблемой.«Я не могу от этого избавиться. Мне в больнице говорят, что это будет примерно год. У мамы уходит много денег на лекарства. От судорог не излечишься», — говорит девушка.Как выяснилось, в 14 лет знакомый в школе предложил ей таблетки. Он утверждал, что это стимулятор роста мышц. Девушка решила попробовать и больше не смогла отказаться.«Каждый раз повышала дозу таблеток, потому что те таблетки меня уже не брали. Как-то раз я сидела на паре и мне стало плохо. Я потеряла сознание, у меня закатились глаза, пошла пена изо рта, вызвали скорую помощь, полицию, родителей. Меня повезли в наркологию, взяли тест и выяснилось, что я употребляю вот такие вещества», — пояснила она.Девочка начала сбегать из дома. Начались проблемы со здоровьем: галлюцинации, судорожные припадки. Все ее тело покрыто пятнами. Но здоровье — это не единственное, что пошатнулось.«Родители развелись, потому что постоянно ругались. Папа постоянно кричал на маму: «Это ты ее отпускаешь гулять. Ты во всем виновата! Ты не смотрела за ребенком!» Братик со мной боится оставаться наедине, не спит и не находится со мной в одной комнате», — добавила девушка.Все таблетки она покупала в аптеках. Сначала денег хватало, но когда их не стало, горожанка пошла на крайние меры.«В поисках очередной дозы она закладывает свою цепочку золотую, которую я ей подарила. Я никогда не думала, что аптеки могут покалечить наших детей. Как так, что Минздрав не может контролировать эти аптеки?» — негодует мама девочки.Стоит отметить, что в стране действует мораторий. Фармацевтов-предпринимателей проверять нельзя. А даже если и намечен рейд, то фармконтроль обязательно должен за месяц предупредить о своем визите. Оказалось, что те препараты, о которых идет речь, можно свободно купить в аптеках без рецепта.«Аптечные наркотики в основном употребляют подростки, либо те люди, у которых нет денег, потому что они очень дешевые. Мне кажется, 80% подростков сидит вот на этих наркотиках», — добавила жительница столицы.На сегодняшний день девочка готовится поехать в частную спецшколу на лечение. Отправлять ребенка в наркологию мать отказывается. Боится оставлять ее наедине с взрослыми наркоманами. А для детей таких бесплатных учреждений нет.К слову, сейчас в столичном стационаре лечатся 15 «аптечных» наркозависимых. Пятеро из них — дети.Также горожанка утверждает, что очень жалеет о том, что начала употреблять эти наркотики. По ее словам, она не знала, что будет расплачиваться своим здоровьем.