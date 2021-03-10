Казахстанским студентам российских вузов разрешили сдавать сессию дистанционно

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому казахстанские студенты российских вузов могут сдавать сессию дистанционно, сообщает сайт посольства Казахстана в РФ.



В постановлении отмечается, что в 2021-2022 учебном году российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение будет принимать руководство вузов.



«Такой формат позволит студентам, находящимся на дистанционном обучении, в том числе из Казахстана, не приезжать в вуз и сдать сессию удалённо», – сообщает посольство.



Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в вуз.



Процесс идентификации прост. Сначала студент должен зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом экзамена необходимо пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его. Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в вуз. После подтверждения личности студент допускается к сдаче экзамена.