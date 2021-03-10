Токаев поручил снизить цены на жильё в Казахстане. Что для этого сделают

В Казахстане уже совсем скоро могут снизиться цены на жильё.



Цены на квартиры в Казахстане растут с пугающей силой. Чтобы простимулировать строительство более доступного жилья, 25 февраля Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил заключать офтейк-договоры со строительными компаниями. Для чего это нужно и как это работает — читайте в материале Liter.kz.



На заседании Нацсовета общественного доверия глава государства признал, что в стране высокие цены на жилье, добавив, что у «рынка есть свои правила».



«В связи с экономическими факторами строительные компании не заинтересованы в строительстве дешевого жилья», — добавил Токаев.



Только за январь-февраль 2021 года цены на первичное жилье повысились на 4,2% (за весь 2020 год оно подорожало «всего» на 5%).



Такая же ситуация на вторичном рынке за 2020 год цены поднялись на 13,2%, а за два месяца 2021 года — на 8,2%. С полной статистикой роста цен в 2021 году можно ознакомиться здесь.



Чтобы простимулировать строительство качественного, а главное, доступного жилья, Токаев поручил заключать офтейк-договоры (предварительные соглашения о купле-продаже со строительными компаниями). Жилье будет приобретаться по ценам программы «Нурлы жер», добавил Президент.



Что такое офтейк-договор?



Это соглашение о продаже/покупке товара, который еще не произведен. Единый оператор (АО «Казахстанская жилищная компания») будет заключать договоры с частными строительными компаниями. Они будут строить на своей земле за свои деньги дома по государственной цене.



По кредитному жилью, построенному акиматами, государственные цены за один квадратный метр жилья такие:



до 240 тысяч тенге — В Алматы;

до 220 тысяч тенге — В Нур-Султане и его пригородной зоне;

до 200 тысяч тенге — В Шымкенте и пригородной зоне Алматы;

до 180 тысяч тенге — в городах Актобе, Атырау, Актау, Туркестан, Караганда и Карагандинской области;

до 160 тысяч тенге — в остальных регионах.



Согласно офтейк-контракту единый оператор гарантирует, что будет выкупать эти дома или брать в аренду. После этого «Отбасы Банк» будет их распределять среди очередников согласно их доходам (в аренду или в ипотеку).



Как это поможет снижению роста цен на жилье в Казахстане?



Все просто: офтейк-договоры обеспечат гораздо большее количество предложений на рынке жилья, тем самым снизится спрос (который подскочил до рекордных показателей после того, как в стране разрешили использовать пенсионные средства на покупку квартир).



Первые офтейк-контракты на жилье могут вступить в силе в стране уже в конце марта 2021 года. Об этом сообщили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.