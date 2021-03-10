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Токаев поручил снизить цены на жильё в Казахстане. Что для этого сделают

Просмотров:2979 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Токаев поручил снизить цены на жильё в Казахстане. Что для этого сделают
Фото: Strategy2050.kz
В Казахстане уже совсем скоро могут снизиться цены на жильё.

Цены на квартиры в Казахстане растут с пугающей силой. Чтобы простимулировать строительство более доступного жилья, 25 февраля Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил заключать офтейк-договоры со строительными компаниями. Для чего это нужно и как это работает — читайте в материале Liter.kz.

На заседании Нацсовета общественного доверия глава государства признал, что в стране высокие цены на жилье, добавив, что у «рынка есть свои правила».

«В связи с экономическими факторами строительные компании не заинтересованы в строительстве дешевого жилья», — добавил Токаев.

Только за январь-февраль 2021 года цены на первичное жилье повысились на 4,2% (за весь 2020 год оно подорожало «всего» на 5%).

Такая же ситуация на вторичном рынке за 2020 год цены поднялись на 13,2%, а за два месяца 2021 года — на 8,2%. С полной статистикой роста цен в 2021 году можно ознакомиться здесь.

Чтобы простимулировать строительство качественного, а главное, доступного жилья, Токаев поручил заключать офтейк-договоры (предварительные соглашения о купле-продаже со строительными компаниями). Жилье будет приобретаться по ценам программы «Нурлы жер», добавил Президент.

Что такое офтейк-договор?

Это соглашение о продаже/покупке товара, который еще не произведен. Единый оператор (АО «Казахстанская жилищная компания») будет заключать договоры с частными строительными компаниями. Они будут строить на своей земле за свои деньги дома по государственной цене.

По кредитному жилью, построенному акиматами, государственные цены за один квадратный метр жилья такие:

до 240 тысяч тенге — В Алматы;
до 220 тысяч тенге — В Нур-Султане и его пригородной зоне;
до 200 тысяч тенге — В Шымкенте и пригородной зоне Алматы;
до 180 тысяч тенге — в городах Актобе, Атырау, Актау, Туркестан, Караганда и Карагандинской области;
до 160 тысяч тенге — в остальных регионах.

Согласно офтейк-контракту единый оператор гарантирует, что будет выкупать эти дома или брать в аренду. После этого «Отбасы Банк» будет их распределять среди очередников согласно их доходам (в аренду или в ипотеку).

Как это поможет снижению роста цен на жилье в Казахстане?

Все просто: офтейк-договоры обеспечат гораздо большее количество предложений на рынке жилья, тем самым снизится спрос (который подскочил до рекордных показателей после того, как в стране разрешили использовать пенсионные средства на покупку квартир).

Первые офтейк-контракты на жилье могут вступить в силе в стране уже в конце марта 2021 года. Об этом сообщили в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 5 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:40
Уже мы проходили подобное в борьбе с ростом цен на продукты.
Скажите, если вам, директору строительной фирмы, президент или премьер предложит подписать этот офтейк-контракт, (тем более, что он ни к чему не обязывает) вы откажитесь?
Конечно же нет!
Но и строить себе в убыток не будете.
Надо снижать налоги, цены на энергоресурсы, транспорт и т.п., тогда и цены на жилье упадут.
 
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  • My_way
 Beluy (Посетители) Сегодня, 13:55
elek,
Сговор компаний и риэлторов?
В этот сговор надо ещё и частников тогда воткнуть, которые за неделю минимум на 2-3 ляма цену поднимают
 
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крякозя́бр (Посетители) Сегодня, 13:10
Чаво ? Простыми словами нельзя ? Оффтейк оферы ))) ?

Короче хотели как лучше, а вышло что продавцы цены подняли и рынок встал!
 
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  • chilian
  • крякозя́бр
  • NASA
  • My_way
 elek (Посетители) Сегодня, 12:06
который подскочил до рекордных показателей после того, как в стране разрешили использовать пенсионные средства на покупку квартир

Да ладно, нашли причину. Не так много людей кто может снять пенсионные на покупку жилья. Это не является причиной. Это банальный сговор компаний и риэлторов.
 
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  • chilian
  • крякозя́бр
  • NASA
  • Ingul
  • non_alcoholic
 Сашa (Посетители) Сегодня, 11:12
Как это поможет снижению роста цен на жилье в Казахстане?


Никак.
 
 

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