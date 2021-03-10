Новые очки позволят американским солдатам «видеть» сквозь стены

Новые армейские очки для армии США помогут солдатам получать важную визуальную информацию, не покидая своих БТР и других боевых машин, сообщает zakon.kz.



По данным Techcult.ru, армия США уже собирается купить 40 тысяч пар этих боевых очков.



Как отмечается в сообщении, визуальная информация будет передаваться на Integrated Visual Augmentation System (IVAS) с камер, установленных снаружи боевых машин Bradley и Stryker.



Чтобы оценить обстановку и выбрать цель солдатам не потребуется выходить наружу. На очки, в частности, будут проецироваться изображения карт, обычное и ночное видео.



Стоит отметить, что солдатам и раньше была доступна такая информация, но теперь доступ к ней стал практически мгновенным, что очень важно в условиях боя.



Очки также могут использовать установленный на винтовке тепловизионный прицел ночного видения для получения видеоинформации, находящейся в поле зрения других солдат. Также боец сможет, наводя винтовочный прицел из укрытия, наблюдать через очки за противником, не подвергая себя опасности, и даже получить доступ к камерам, установленным на беспилотниках в районе боевых действий.



Военные уже запросили у Конгресса более миллиарда долларов на закупку таких очков.