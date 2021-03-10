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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новые очки позволят американским солдатам «видеть» сквозь стены

Просмотров:600 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Новые очки позволят американским солдатам «видеть» сквозь стены
Фото: Courtney Bacon / DVIDS
Новые армейские очки для армии США помогут солдатам получать важную визуальную информацию, не покидая своих БТР и других боевых машин, сообщает zakon.kz.

По данным Techcult.ru, армия США уже собирается купить 40 тысяч пар этих боевых очков.

Как отмечается в сообщении, визуальная информация будет передаваться на Integrated Visual Augmentation System (IVAS) с камер, установленных снаружи боевых машин Bradley и Stryker.

Чтобы оценить обстановку и выбрать цель солдатам не потребуется выходить наружу. На очки, в частности, будут проецироваться изображения карт, обычное и ночное видео.

Стоит отметить, что солдатам и раньше была доступна такая информация, но теперь доступ к ней стал практически мгновенным, что очень важно в условиях боя.

Очки также могут использовать установленный на винтовке тепловизионный прицел ночного видения для получения видеоинформации, находящейся в поле зрения других солдат. Также боец сможет, наводя винтовочный прицел из укрытия, наблюдать через очки за противником, не подвергая себя опасности, и даже получить доступ к камерам, установленным на беспилотниках в районе боевых действий.

Военные уже запросили у Конгресса более миллиарда долларов на закупку таких очков.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 12 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:01
Цитата: master_kz
желающих нигде нет на себе эти картонные ракеты испытывать, и на деле наглости поубавилось у всяких дональдов куков-)

прошлогоднее обострение в Карабахе все расставило по своим местам - Баку установил свой флаг на территории и прокатил по своим улицам всю эту "мощную мощь" в разбитом и сожженом виде во время парада.
А пендосы молодцы, они своих бойцов берегут.
 
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  • Ирон
 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:01
Цитата: Сашa
Оружию пофиг в кого стрелять, а защиты у Вас нет никакой, точно так же как и у Вьетнамцев.

Вот именно, по факту к берегам Крыма больше нет желающих демонстративно подходить. Остальным удачки в прогрессе-))

Цитата: MadJack
Откуда военная промышленность может развиваться, если США и Европа переманила к себе все светлые головы.

Это было в 90-х. Прошли те времена. Наивных больше нет.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:50
А мне показалось понты.очки то не помогут если сражения дым грязь дождь пыль и камеры сдохнут .а насчёт росси может и там какие-то дикие разработки есть но все это в секрете.их президент Чекист все в тайне держит
 
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  • Pinochet
 MadJack (Посетители) Сегодня, 14:39
master_kz,
В эти байки только пенсионерки которые тв, круглыми сутками смотрят могут поверить.
Откуда военная промышленность может развиваться, если США и Европа переманила к себе все светлые головы.
Со скотским отношением постсоветских стран к своим же жителям, прямым текстом говоря: " Не нравится - валите". Вот валят и продолжают валить.
Может патриоты вроде вас и остаются, но не вы прогресс двигаете.

Каждому свое
 
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  • Pinochet
 Сашa (Посетители) Сегодня, 14:39
дорожник,

Вы считаете жителей Вьетнама папуасами? Я вот считаю папуасом лично Вас. Этакая крымская разновидность дикого папуаса.

Оружию пофиг в кого стрелять, а защиты у Вас нет никакой, точно так же как и у Вьетнамцев.
 
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  • master_kz
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:27
С такими гаджетами американский солдат теперь может без ущерба для себя уничтожать пачками вьетнамцев и прочих папуасов вместе с их домами , жёнами и детьми

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Pinochet
 Сашa (Посетители) Сегодня, 14:16
Цитата: master_kz
Что то желающих нигде нет на себе эти картонные ракеты испытывать


Да всем плевать, если честно.
 
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  • Ирон
  • Космос
 master_kz (Посетители) Сегодня, 14:00
Цитата: Сашa
реальным разработкам США.

Против реальных противников которые могут дать по рогам эти разработки не помогут да и не полезут они туда. А против тех кто слабее в десятки раз то да, это превосходство-)
MadJack,
Ну так и рисуют, дешево и сердито. Что то желающих нигде нет на себе эти картонные ракеты испытывать, и на деле наглости поубавилось у всяких дональдов куков-)
 
-1
  • Сашa
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  • Disco
  • master_kz
  • Ирон
  • leo529
  • Космос
 elek (Посетители) Сегодня, 12:23
Можно с успехом применить но не везде. Это как вечный спор брони и снаряда. Есть сила есть анти сила. Используют приборы РЭБ и никакого сигнала не будет, останется только визуальный/физический контакт, +АК.
 
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  • Барабашка
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:20
Цитата: MadJack
пыня, срочно рисуй еще ракеты!

да зачем? в России никогда не жалели солдатское мясо. бабы еще нарожают же...
 
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