Депутат предложил избавиться от лишних социальных фондов в Казахстане

На содержание ЕНПФ, ФСМС, ГФСС уходит слишком много денег.



Депутат фракции Nur Otan Аманжан Жамалов предложил объединить все казахстанские внебюджетные социальные фонды, передает Liter.kz.



Жамалов напомнил, что еще в 2019 году Президент Республики Казахстан поручал Правительству изучить вопрос консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда. Но вопрос до сих пор, по его словам, не решен.



Он привел в пример Россию, где пенсионный фонд объединили с фондами социального и медицинского страхования. Таким образом создается единое «социальное казначейство». Экономия на содержании единого фонда составила 120 млрд тенге.



В этой связи Жамалов указал на необходимость Правительству ускорить решение вопроса консолидации внебюджетной системы социального обеспечения.



«Невзирая на общественную критику в период пандемии, внебюджетные фонды продолжают работать как ни в чем не бывало. В 2020 году суммарные взносы и отчисления во внебюджетные фонды составили 1,8 трлн тенге. Это больше, чем поступает КПН в республиканский бюджет. Сейчас расходы внебюджетных фонда остаются вне контроля Парламента и Счетного комитета. А это сотни миллиардов тенге», — сказал мажилисмен.



В 2019 году административные расходы Фонда социального медицинского страхования, по его данным, превысили 5,8 млрд тенге. На оплату труда было израсходовали 4,4 млрд тенге. Если поделить на всех 850 сотрудников фонда, то на каждого приходится 434 тысячи тенге в месяц. Это в два раза выше средней зарплаты по стране. А четырем членам правления ФСМС было выплачено вознаграждение на сумму порядка 77 млн тенге — по 19 млн тенге на каждого.



В 2019 году административные расходы ЕНПФ превысили 11,8 млрд тенге, Государственного фонда социального страхования – 1,9 млрд тенге.



В этой связи он также предложил утвердить стандарты максимального раскрытия информации о расходах внебюджетных фондов с расшифровкой всех статей на оплату труда и административных расходов. А для начала опубликовать информацию о расходах внебюджетных фондов за 2020 год. Таким образом будет обеспечена прозрачность в деятельность внебюджетных фондов.