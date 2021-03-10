Оборотни в погонах: Тёмные дела казахстанских полицейских

В Казахстане люди в погонах все чаще превышают свои полномочия. Зная, что им многое сходит с рук они совсем перестали бояться наказания. Только огласка об их темных делах способна заставить правосудие обратить на это внимание. Так произошло и в Балхаше, где на днях за изнасилование 15-летней девочки осудили полицейского. Дело замяли бы, не дойдя резонанс до министра. Корреспондент ИА «NewTimes.kz» решил напомнить и о других громких случаях, в которых были замешаны блюстители порядка



Сотрудник полиции, обманув мать потерпевшей, смог заполучить номер девочки. Мужчина угрозами настоял о личной встрече, где и произошло изнасилование. В местном отделении полиции заводить дело отказались, направив в другую инстанцию. Так бы и дело тянулось, пока шумиха в социальных сетях не дошла до министра МВД РК. Только тогда мужчину, наконец, задержали и начали расследование.



А вот другая девочка, из села Петропавловка, о том, что ее насиловал полицейский, рассказала только спустя три года. Уже 16-летняя жительница Актюбинской области поделилась в социальных сетях страшной историей. Местный участковый приставал к ней прямо в служебной машине. По словам потерпевшей, в итоге это привело к ее беременности. Страж порядка чтобы избежать наказания заставил несовершеннолетнюю написать ложное обвинение и оговорить невиновного. Как призналась девушка, осужденный по ее делу человек – сидит ни за что.



А порой темные дела полицейских ограничиваются простым садизмом. Так в Павлодаре сотрудник в местном центральном отделе полиции избил задержанного. Видите ли, ему не понравилось, что тот ходил по коридору. Сержант завел этого мужчину в отдельное помещение, где и принялся за побои. Только утром, когда держать человека уже не было причин, мучитель, отправил потерпевшего домой. Мужчине пришлось провести две недели на больничном.



И такое происходит даже в быту. Жительница Уральска систематически подвергалась избиениям со стороны пьющего мужа-полицейского. Все ее заявления в правоохранительных органах игнорировались. И только после того, как она пожаловалась на ситуацию в социальных сетях, мужчину уволили.



Скорее всего, это ожидает и сотрудника полиции сбившего женщину в Жамбылской области. После происшествия мужчина пытался скрыться. Он скрутил госномера с машины и пытался бежать, но в итоге был задержан.



А вот чем не удивить казахстанцев в историях про полицейских, так это коррупцией.



К примеру, в Актау за «крышевание» девушек по вызову осудили оперативного сотрудника. Он в обмен на 500 тысяч тенге в месяц обещал им свое покровительство. Да только его самого то, никто так и не бросился защищать. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.



Схему с покровительством проституции придумал и бывший оперуполномоченный полиции Атырауской области. Капитан, видимо, наращивая базу сотрудниц, незаконно отбирал у них документы и требовал деньги за возврат. Превышая свои полномочия, он составлял протокол, изымал паспорта и хотел от 100 до 200 тысяч тенге за «решение» вопроса.



Порой коррупция простирается и внутри всей структуры. Так, в Сеть попала аудиозапись разговора, на которой мужчина вымогает «дань» вышестоящему руководству. По заверениям неизвестных авторов, главным голосом выступал заместитель начальника Кентауского городского отдела полиции. По его словам, в месяц должно выходить по 45 тысяч тенге.



Каждое дело, где замешан страж порядка, всегда будет в центре внимания общественности. И такое положение дел должно, наконец, что-то изменить. Хочется верить, что впредь корыстные полицейские поостерегутся проворачивать свои махинации. Ведь шум может дойти и до президентских ушей.