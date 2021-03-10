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В ценовом сговоре заподозрили производителей яиц и растительного масла

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 17:04
В ценовом сговоре заподозрили производителей яиц и растительного масла
Фото: inbussines.kz
Агентство по развитию и защите конкуренции РК обнаружило в действиях каждого второго крупного производителя яиц признаки ценового сговора, передает zakon.kz.

Из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц, - сообщили агентстве.
Как отмечается, за два месяца с начала года цены на яйца выросли на 11,5 %. К примеру, за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%.

Больше всего куриные яйца подорожали в Семее-22,4%, Усть-Каменогорске – 21,6 %, Костанае-16,5%, Жезказгане-15%, Алматы-13,4%, Актау -13,3%, Павлодаре-13,7%, Уральске-11,8%, Талдыкоргане – 12,3 %.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц (в г. Шымкент, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской обл.) В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование, - сообщили в Антимонопольном органе.

В то же время отмечается, что на повышение цен повлиял ряд факторов. Это вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц на 15%, увеличение стоимости кормов на 150%.

Также были выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства у 5 крупных производителей подсолнечного масла.

За два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7%, тогда как за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 0,3%.
В регионах больше всего подсолнечное масло подорожало в Шымкенте – 14,6%, Атырау-12,8%, Уральске-12,9%, Семее-11,8%, Актобе-9,7%, Талдыкоргане-9,6%, Таразе-8,6%, Жезказгане–7,9%, Караганде-7,8%, Усть-Каменогорске-7,6%, Петропавловске-7%, Костанае – 6,9%, Актау - 4,9%, Кокшетау - 4,5%.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 7 субъектам рынка (производители и оптовые поставщики в г. Шымкенте, ВКО, Карагандинской обл.), - сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводятся 2 расследования по признакам согласованных действий в Актюбинской области и злоупотреблению доминирующим положением в Алматы.

Вместе с тем отмечается, что на резкое повышение цен повлиял ряд факторов.

Это рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В частности, по причине высоких закупочных цен на сырье и отсутствие сырья крупнейший производитель в ВКО по производству подсолнечных масел ТОО «Востоксельхозпродукт» приостановил свое производство, - отметили в агентстве.


Ценовой сговор был обнаружен и среди поставщиков сахара.

За два месяца сахар подорожал на 3,5%, годом ранее отмечалось снижение цен на 3,5%.

Больше всего сахар подорожал в Шымкенте – 14,7%, Караганде-11,1%, Актау-10%, Талдыкоргане-5,1%, Таразе-4,6%, Уральске и Павлодаре -4%, Жезказгане –3,6%.
По признакам ценового сговора были направлены уведомления о снижении цен 2 оптовым поставщикам в Карагандинской области.

В связи с чем антимонопольным органом внесены предложения в разрабатываемую правительством Дорожную карту по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по каждому проблемному рынку, - резюмировали в антимонопольном ведомстве.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:32
....удивительно..но только сейчас пресловутое Агентство по развитию и защите конкуренции РК заметила этот ценовой сговор??? а они вообще где сами находятся судя по их удивленным высказываниям явно не в Казахстане...Этот ценовой сговор ещё начался в ушедшем году при молчаливом согласии самих же властей...и что толку от этого, что цены заставят вернуть в прежнее русло??? Да не смешите общественность из-за не стабильности самого тенге и безудержного роста самого доллара теперь так и будет, что цены на товары постоянного пользования будут...скакать как лошадки на скачках и только в сторону роста, а не снижения...Тенге как деревянный рубль уже давно обесценились и стабильно привязаны к курсу самого доллара...вот и вся ваша экономика..
 
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Актау362 (Посетители) Сегодня, 18:02
Подсолнечное масло стоило 400 тенге,а теперь 800.Это что 4,9%?
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:46
В прошлом году в Казахстане около миллиона птицы домашней погибло от всяких штампов птичьего гриппа!!! А какова была поддержка от государства? нур-отана? Да практически НИКАКОЙ! Если людям даже 42500 платить не хотели и очереди огромные были за лекарствами в аптеки... Вот и подорожали яйца... Плюс инфляция и девальвация....
Тоже устроили охоту на ведьм...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • kolu411
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:24
Заголовок понравился "Заподозрили в сговоре", а статью и читать не стал, дураку понятно, что это сговор. Пусть еще про газ напишут, что подозревают барыг в сговоре.
 
 

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