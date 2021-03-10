Прокуроры выявили массу нарушений в работе КТЖ

Некоторые из них представляли опасность для пассажиров.
В Главной транспортной прокуратуре рассказали, какие нарушения допускают работники АО «НК «Казахстан темир жолы», передает Liter.kz.
Сотрудники транспортной прокуратуры, по информации пресс-службы ведомства, периодически выявляют факты задержек рейсов, о чем нередко говорят казахстанцы. В числе нарушений также множество других случаев.
«Так, только по Жамбылскому транспортному региону прокурорами установлено более 600 отступлений в магистральных путях, 300 участков с неисправностями в рельсах, по которым филиалами КТЖ не принято своевременных мер. Вследствие ненадлежащего содержания путей на магистралях введены длительные ограничения скорости поездов, что привело к более 300 случаям задержек пассажирских поездов.
По акту надзора прокуратуры руководители Жамбылского отделения магистральной сети, Шуской и Сары-Шаганской дистанции пути привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Оператор магистральной инфраструктуры разработал План мероприятий по устранению нарушений законности», — говорится в сообщении ГТП.
Также прокуроры рассказали о фактах сокрытия опасных для пассажиров инцидентов. Один из них произошел на станции Шалкар 3 декабря 2020 года.
«После отправления пассажирского поезда сообщением Мангышлак — Алматы машинистом применено вынужденное экстренное торможение по причине саморасцепки вагона от поезда. По правилам, по данному факту тут же должен был быть информирован уполномоченный орган — для взятия случая на учет и привлечения к ответственности винновых лиц. Вместо этого, в целях укрытия вышеуказанного случая, ответственные должностные лица филиала ТОО «КТЖ-ГП» — «Актюбинское отделение ГП» составили фиктивный акт о самопроизвольном открытии ручки концевого крана хвостового вагона. Лишь после вмешательства Кандыагашского транспортного прокурора уполномоченным органом составлено два административных материала в отношении юридического лица», — проинформировали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Кроме того, добавили в прокуратуре, 15 должностных лиц, в том числе первый заместитель руководителя, начальники вагонного депо и станции, привлекли к дисциплинарной ответственности, двоих работников перевели на нижеоплачиваемые должности, а в отношении заместителя вагонного депо приняли решение о расторжении трудового договора.
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